제14회 리영희상 수상자로 이희자 태평양전쟁피해자보상추진협의회 공동대표가 선정됐다.

27일 재단법인 리영희재단(이사장 김효순)은 이 대표 선정 소식을 알리면서 오는 12월 3일 오후 4시 서울 마포구 한겨레신문사 3층 청암홀에서 시상식을 연다고 밝혔다.

강제동원 피해자 유족인 이 대표는 아버지가 유족 동의 없이 일본 야스쿠니신사에 합사됐다는 사실을 확인해 일본 정부의 피해자 야스쿠니신사 무단합사 철폐를 위한 투쟁을 이어왔다.

이 대표는 또 40년 가까운 이 기간 강제동원 피해에 관한 기록과 증언을 수집했고 진상규명 특별법 제정 운동과 20여 건의 강제동원 관련 소송에 참여했다.

그 결과 2004년 강제동원피해 진상규명 특별법이 제정됐고 2018년에는 일본제철에 대한 한국 대법원의 승소 판결이 나왔다.

리영희재단은 "이희자 대표가 개인과 가족의 아픔을 넘어 일제의 식민지배와 전쟁 범죄가 남긴 피해의 진실을 밝히고 역사적 정의를 실현하기 위해 헌신해 온 점, 전쟁 피해자들의 존엄을 회복하고 미래 세대의 평화를 지키기 위해 오랜 세월 싸워온 점을 평가"해 이 대표를 14회 수상자로 선정했다고 밝혔다.

이 대표는 시상식에 앞서 공개된 수상 소감에서 "저는 식민지 시대 일본의 침략전쟁에 끌려가 돌아가신 아버지의 딸로 당연히 해야 할 일을 했을 뿐"이라며 "제 아버지와 같은 연배의 어르신들께서 딸 같은 제게 눈물로 억울함을 호소하시던 모습이 지금까지 제가 포기하지 않고 싸울 수 있는 가장 큰 힘"이었다고 밝혔다.

이 대표는 아울러 "사반세기가 넘는 시간 동안 소송 지원단, 대리인단으로 연대하여 저희와 함께 싸워온 일본 시민들과 재일동포들, 저희에게 가장 든든한 울타리가 되어준 민족문제연구소를 비롯한 한국 시민사회의 도움으로 여기까지 올 수 있었다"고 고마움을 표했다.