▲송태성 한국후계농업경영인 충청남도연합회장이 중앙연합회장 출마를 선언하고 있다 ⓒ한농연

송태성 한국후계농업경영인 충청남도연합회장이 전국 무대에 도전장을 내밀었다.

송 회장은 지난 26일 충남 천안 남서울대학교 지식정보관 사랑홀에서 출정식을 열고 22대 한국후계농업경영인중앙연합회장 선거 출마를 공식 선언했다.

‘뿌리는 깊게! 줄기는 넓게! 한농연의 미래는 크게!’를 슬로건으로 내건 이날 출정식에는 박수현 충남도지사, 이재관 국회의원, 장기수 천안시장, 조철기 충남도의회 의장, 지정근 충남도의회 농수산해양위원장, 엄소영 천안시의회 의장, 정해웅 농협중앙회 충남세종본부장 등 700여명이 참석했다.

송 회장은 회원과 지도부 간 신뢰를 강조하며 조직 운영의 핵심 가치로 ‘약속’과 ‘의리’를 제시했다.

한농연의 미래를 이끌 핵심 과제로는 세대 간 화합과 조직 결속 강화, 대외협력 및 농정역량 확대, 농업경쟁력 제고 등을 꼽았다.

정부와 국회, 지방자치단체와의 협력을 통해 농업 현장의 목소리를 정책과 입법으로 연결하고 청년농의 안정적인 정착과 첨단기술 도입, 유통 혁신에도 힘쓰겠다는 구상이다.

박수현 충남지사는 송 회장이 인수위원회 농림해양분과 간사로 활동하며 충남 농정의 밑그림을 그린 인물이라고 평가했다.

이재관 의원도 국회 농림축산식품해양수산위원회 이동 결정에 송 회장의 농업에 대한 열정과 비전이 영향을 미쳤다고 밝혔다.

1971년 천안시 성환읍에서 태어난 송 회장은 연암대에서 조경학을 전공하고 한경대에서 원예학 석사학위를 받았다.

한농연 천안시연합회장을 거쳐 충남도 연합회장을 맡고 있으며 농업회사법인 ㈜해인 대표로 활동하고 있다.

송 회장은 “천안에서 배운 초심과 현장의 마음, 충남에서 쌓아온 경험과 책임감으로 전국 한농연 동지들과 새로운 역사를 만들어 가겠다”며 “대한민국 농업의 새로운 길 맨 앞에서 동지들과 함께 뛰겠다”고 말했다.