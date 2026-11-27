동해 공해상에서 표류하다 예인된 북한 선원들이 북측으로 돌아갔다. 정부는 북으로 돌아가길 원하는 희망자에 한해 자유의사에 따라 송환 절차를 진행했다고 밝혔다.

27일 통일부는 이날 오전 8시 33분 선원들이 타고 왔던 어선이 동해 북방한계선(NLL)을 통과했고 이후 오전 9시 NLL 북방에서 대기중이던 북한 선박과 합류해 자력으로 북으로 올라갔다고 밝혔다.

이날 기자들과 만난 통일부 당국자는 "(예인된) 선박 점검 및 시운전을 통해 안전하게 운항이 가능한지 확인하고 기상 상황을 고려해 오늘 송환 결정을 내렸다"며 해당 선박이 상태가 양호했다고 전했다.

앞서 이달 3일 해군과 해경은 동해 울릉도 인근 공해상에서 표류하던 어선 1척을 예인했다. 이후 관계기관은 이들에 대해 합동신문조사를 실시해 표류하게 된 배경, 귀순 및 송환과 관련한 의사 확인 등의 절차를 밟았다.

이후 정부는 남한에 대한 보호의사를 밝힌 1명을 제외한 나머지 6명에 대해 송환을 실시했다. 통일부는 개인의 자유의사에 따라 이같은 조치를 실시했다고 밝혔다. 선원들은 전부 40~50대 정도의 남성인 것으로 전해졌다.

이들 선원에 대해 이날 기자들과 만난 통일부 당국자는 "평범한 어민"들이라고 설명했다. 수사의 필요성이 있지 않냐는 질문에는 "그렇지 않다"고 답했다.

앞서 지난 2019년 11월 2일 정부는 북한 동해 NLL 인근 해상에서 월선한 북한 주민 2명을 나포했는데, 조사 결과 20대 남성인 이들은 조업중인 오징어잡이 배에서 16명의 동료 승선원들을 살해하고 도주한 것으로 파악됐다. 이에 정부는 7일 이들을 북으로 돌려보낸 바 있다.

이번에 남한 정부에 보호 요청을 한 선원의 경우 아직 보호 결정이 내려지지 않은 상태다. 해당 선원은 조사 첫 단계에서부터 남한 정부의 보호 요청을 했던 것으로 드러났다. 통일부 당국자는 "보호의사 밝힌 주민 1명에 대해서는 하나원 등 통상 보호 절차에 따라 정착 교육을 진행할 예정"이라고 전했다.

정부는 남북 간 소통이 이뤄지지 않고 있는 현 상황을 고려해 송환 일자 및 방식을 유엔군사령부를 통해 북한에 알렸다. 정부는 지난해 3월과 5월 동해 및 서해에서 구조된 북한 선박과 선원들을 이들의 자유의사에 근거해 그해 7월 동해상으로 송환했는데, 이때도 이번과 같은 방식으로 진행했다.

이 당국자는 "유엔사와도 긴밀히 소통했다. 관련해 북한이 유엔사와 협의해서 (이날 오전) 9시에 맞춰서 나갔는데 북한은 새벽부터 NLL 인근으로 선박이 내려와 대기하고 있었다"라며 "유엔사와 북한 간 관련 소통이 잘된 것으로 보인다"라고 말했다.

정부는 이번 송환 역시 지난해처럼 신중하게 접근했다고 밝혔다. 이 당국자는 "작년에도 정부에서 보낼 때 부담을 가지고 한 것으로 알고 있다. 혹시라도 북한이 나오지 않을 경우 안전에 대한 우려가 있어서, 그런점에서 신중하게 진행했다"라고 말했다. 그러면서 그는 "다만 안전성 보완을 위해 비상상황 등 여러가지를 가정했다"라고 덧붙였다.