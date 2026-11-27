"경찰이 공직선거법 위반 혐의에 대해 불송치 결정을 내렸습니다."

박완수 경남도지사는 27일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 이같이 입장을 밝혔다.

박 지사는 "지난 수개월은 저 개인적으로도 참으로 힘들고 어려운 시간이었다"며"평생 공직에 몸담으면서 법과 원칙을 지키는 것을공직자의 기본 책무로 생각해 왔다"고 말했다.

즉 그동안 저는 법과 원칙에 따라 수사에 성실히 임했다는 것.

그러면서 "이제 저는 오직 도민만을 바라보겠다"고 의미를 부여했다.

▲박완수 경남도지사가 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ프레시안(조민규)

박 지사는 "수사 과정에서 여러 가지 소회도 있었지만 어떠한 상황에서도 도정이 흔들려서는 안 된다는 것이저의 일관된 생각이었다"면서 "일부 전·현직 공무원(정무직)을 비롯한 관련자들이 송치된 데 대해서는 안타깝게 생각한다"고 밝혔다.

박 지사는 "아직 사법적 판단이 끝나지 않은 만큼 예단하지 않고 향후 절차를 지켜보겠다"며 "도민의 신뢰에 보답하는 최선의 길은 도지사로서의 책무를 충실하게 수행하고 도정의 성과를 만들어 내는 것이라고 생각한다"고 말했다.

박완수 도지사는 "앞으로 경남 경제를 더욱 튼튼하게 만들고 도민의 삶을 더욱 행복하게 만드는데 전념하겠다"고 하면서 "도민 여러분께 약속드린 '경남 대도약'을 반드시 실현할 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다"고 강조했다.