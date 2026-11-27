▲아산 성웅 이순신축제 거리퍼레이드 모습 ⓒ프레시안 DB

충남 아산지역 주요관광지 방문객이 올해 720만명을 넘어섰다.

27일 아산시 관광통계에 따르면 올해 1~10월 주요관광지 누적방문객은 721만4551명으로 지난해 같은 기간(454만4210명)보다 58.8% 증가했다.

불과 10개월 만에 지난해 연간 방문객 수인 560만1648명을 161만명 이상 넘어섰다.

지중해마을과 아산문화공원 등 기타 관광지점 방문객까지 포함하면 전체 누적방문객은 750만3665명에 달한다.

관광객 증가를 견인한 대표적인 행사는 ‘아산 성웅 이순신 축제’다.

올해 제65회 축제에는 지난해보다 53% 증가한 63만명의 관람객이 찾았다.

백의종군 길 노젓기대회와 현충사 달빛야행, 3대 온천 힐링축제 등 특색 있는 프로그램과 지역 상인들의 자발적인 바가지요금 근절 캠페인 등이 관광객 유치에 기여한 것으로 시는 분석했다.

생활권 문화공간을 활용한 문화예술 콘텐츠도 관광객 증가에 힘을 보탰다.

은행나무길 방문객은 180만4973명으로 지난해 같은 기간보다 315.3% 증가했다.

신정호 정원도 별빛축제와 락 페스티벌 등 다양한 문화행사에 힘입어 165만8719명이 방문해 전년 동기 대비 161.8% 늘었다.

이밖에 공세리 성당과 광덕산 강당계곡에도 각각 18만5370명과 13만1077명이 방문했다.

오세현 아산시장은 “온천과 역사라는 기존 자산 위에 문화예술이라는 새로운 매력을 더해 다시 찾고 싶은 문화관광도시로 만들어 가겠다”고 말했다.