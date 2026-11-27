▲대전보건환경연구원이 해외 직구 화장품 148건에 대한 검사를 진행하고 있다 ⓒ대전시

해외 직구 눈 화장용 제품에서 국내 허용 기준의 11배가 넘는 유해 중금속이 검출됐다.

대전보건환경연구원은 지난 5월부터 대전시 식의약안전과와 함께 해외 온라인 쇼핑몰에서 판매되는 스킨·메이크업·헤어제품 등 화장품 148건을 대상으로 안전성 검사를 실시했다.

검사항목은 납, 카드뮴, 비소, 수은, 니켈, 안티몬 등 중금속 6종이다.

검사 결과 147건은 국내 안전기준에 적합했으나 눈 화장용 제품 1건에서 허용기준(10㎍/g)의 11.2배에 달하는 안티몬(112㎍/g)이 검출됐다.

안티몬은 과거 색조화장품의 안료 원료로 사용된 준금속 물질로 피부 자극과 염증을 유발할 수 있어 사용이 규제되고 있다.

연구원은 부적합 제품 정보를 식품의약품안전처에 통보했으며 식약처는 누리집에 해당 제품 정보를 공개하고 통관 보류를 위해 관세청에 관련 내용을 전달했다.

연구원은 대전보건대학교 바이오특화센터와 공동으로 안티몬이 피부 각질세포에 미치는 영향도 연구했다.

시험 결과 안티몬 농도가 높아질수록 피부 각질세포의 생존율이 감소하는 경향이 확인됐다. 연구원은 이번 연구 결과를 국제학술지에 게재할 예정이다.

정태영 대전보건환경연구원장은 “앞으로도 시민생활과 밀접한 제품에 대한 지속적인 안전성 검사와 연구를 통해 안심할 수 있는 소비환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.