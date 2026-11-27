전남광주 순천시 풍덕지구 도시개발사업 전반에 대한 순천시의 책임있는 관리·감독을 촉구하는 목소리가 시의회에서 나왔다.

27일 순천시의회에 따르면 정홍준 순천시의원은 최근 제301회 정례회 중 자유발언을 통해 풍덕지구 도시개발사업 관련 각종 의혹과 주민 피해 문제를 짚었다.

정 의원은 "풍덕지구는 수년 전부터 사업비 증가와 공사계약의 적정성, 증환지 특혜 의혹 등 조합 운영 전반에 대한 문제 제기가 끊이지 않았다"며 "조합원 측에서는 당초 약 583억 원에서 1460억 원으로 사업비 증가 경위와 900억 원 대 부지조성공사 계약의 적정성 등에 대해 지속적으로 의혹을 제기해 왔다"고 밝혔다.

▲정홍준 순천시의원ⓒ순천시의회

그는 "그동안 제기된 의혹이 형사사건으로 이어진 만큼, 더 이상 조합 내부의 문제로만 치부해서는 안된다"며 "순천시는 인허가권자이자 감독기관으로서 책임있는 역할을 충실히 해야 한다"고 말했다.

또 "주민들이 집회와 탄원서, 진정서 등을 통해 비산먼지와 소음·진동, 생활 불편에 대해 수차례 개선을 요구해 왔지만, 피해 방지 대책과 보상 문제는 여전히 해결되지 않고 있다"며 "도시개발사업의 추진도 중요하지만, 그 과정에서 시민들의 평온한 일상이 희생되어서는 안된다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "순천시는 풍덕지구 도시개발사업 전반에 대한 철저한 점검을 실시해 △조합 운영의 적정성과 사업비 증액 경위 △주요 공사계약 등 사업 추진 과정에서 제기된 의혹의 사실관계 확인 △사업의 투명성과 공정성을 확보하기 위한 실효성 있는 대책이 필요하다"고 강조했다.

아울러 "조합원과 주민들이 제기한 민원이 적절히 처리되었는지, 행정기관의 지도·감독이 제대로 이루어졌는지 점검하고, 미흡한 부분에 대해서는 적극적으로 개선하고, 주민 피해 해소를 위한 실질적 지원 대책을 마련해 달라"고 요구했다.

풍덕지구 도시개발사업은 순천시 풍덕동 일원 55만 5142㎡ 부지에 계획 인구 약 70000명 규모로 조성 중이다. 해당 지구 토지 소유자들이 도시개발사업조합을 결성해 환지방식으로 사업을 진행해 왔다.

하지만 사업 과정에서 각종 의혹과 비리에 따른 잡음이 불거지며 수사기관의 표적이 됐고, 검찰은 2024년 9월 조합장과 임원, 건설업자 등 6명을 재판에 넘겼다.

재판을 진행한 광주지법 순천지원은 지난 10월 22일 1심 선고에서 조합장 A씨에게 특가법상 사기 등 혐의를 적용, 징역 6년과 벌금 및 추징금을 선고했다.

또 조합 임원 B씨와 C씨에게는 각각 징역 8년, 징역 6년에 억대의 벌금과 추징금, 건설업자 D씨에게는 징역 9년과 추징금 25억원, 공범 E씨는 징역 1년6개월에 집행유예 3년, 시행사 대표 F씨는 징역 2년에 집행유예 4년을 선고했다.