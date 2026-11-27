▲연천군자원봉사센터의 2026년 IBK 사랑의 밥차 운영 현장.ⓒ연천군

경기 연천군자원봉사센터가 올해 3월부터 11월까지 IBK 사랑의 밥차 사업을 17회 운영해 누적 4150여 명에게 무료 급식과 밀키트 도시락을 지원했다.

연천군자원봉사센터는 IBK기업은행과 한국자원봉사센터협회가 주최하고 센터가 주관한 올해 사랑의 밥차 사업을 마무리했다고 27일 밝혔다.

사업에는 자원봉사자 370여 명이 참여해 식재료 준비와 조리, 배식, 행사장 안내 등을 담당했다.

무료 급식은 전곡역 광장과 연천읍행정복지센터, 연천군종합복지관 등 4개 거점에서 회당 250여 명을 대상으로 진행됐다.

특히 급식 거점 방문이 어려운 장남면과 왕징면, 미산면 등에서는 밀키트 도시락 나눔을 병행해 지역별 먹거리 지원의 접근성을 높였다.

사업에는 대한적십자사봉사회 연천군협의회와 연천군새마을회, 연천군새마을부녀회, 로카쿡, 한국자유총연맹 연천군지회, 바르게살기운동 연천군협의회, 도란도란연천봉사단 등 7개 단체가 참여했다.

한국예총경기도연합회 연천지회도 세 차례에 걸쳐 어르신들을 위한 문화공연을 진행했다.

지영철 연천군자원봉사센터장은 사업에 참여한 자원봉사자들에게 감사의 뜻을 전하며 앞으로 더 많은 어르신이 편리하게 이용할 수 있도록 내실 있는 사업 운영에 노력하겠다고 밝혔다.