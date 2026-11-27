▲동두천시 생연2동·중앙동 범죄예방 활동단의 2026년도 활동 마무리 간담회. ⓒ동두천시

경기 동두천시 생연2동과 중앙동의 도시재생 뉴딜사업이 올해 종료됨에 따라 주민 주도의 자율방범활동을 지속하기 위한 운영체계 마련이 과제로 떠올랐다.

동두천시는 지난 24일 범죄예방 활동단인 우리 동네 보안관의 2026년도 활동을 마무리하는 간담회를 개최했다고 27일 밝혔다.

관계자와 활동단원 등 50여 명이 참석한 이날 간담회에서는 올해 방범활동 성과를 공유하고 내년도 운영 방향을 논의했다.

특히 도시재생 뉴딜사업 종료에 따라 기존 사업 지원을 기반으로 운영되던 방범활동을 주민 스스로 주도하는 체계로 전환해야 한다는 필요성이 제기됐다.

생연2동·중앙동 범죄예방 활동단은 주민들이 자발적으로 참여하는 도시재생 프로그램으로, 2023년부터 본격적으로 운영됐다. 매주 지역 주요 상권과 골목길을 중심으로 정기적인 방범 순찰을 실시해 왔다.

정문석 활동단장은 그동안 이어온 주민들의 연대와 참여를 바탕으로 주민 스스로 안전한 마을을 만드는 데 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.

박형덕 동두천시장도 주민들이 직접 마을을 살피고 이웃의 안전을 지키는 활동이 지역공동체의 소중한 자산이라고 평가했다.

도시재생사업 종료 이후에도 주민 참여와 방범활동을 안정적으로 유지할 수 있는 지원체계 마련이 향후 과제가 될 전망이다.