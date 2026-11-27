▲ 지난 3일 서울 코엑스에서 열린 ‘AIoT 국제전시회 2026’에서 ETRI 연구원이 내빈들에게 연합 디지털트윈 프레임워크 ‘페딧(FeDiT)’을 설명하는 모습. ⓒETRI

서로 다른 디지털트윈을 연결해 통합 운영할 수 있는 기술이 개발됐다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 디지털트윈 연합 소프트웨어 프레임워크 ‘페딧(FeDiT) 2.0’을 개발하고 소스코드를 오픈소스로 공개했다고 27일 밝혔다.

디지털트윈은 현실의 사물이나 시설, 공간을 가상세계에 구현하고 실제 데이터를 연계해 현재 상태를 분석하거나 미래 상황을 예측하는 기술이다.

그동안 교통·환경·에너지 등 분야별로 독립적으로 구축·운영돼 서로 다른 시스템 간 데이터와 기능을 공유하는 데 어려움이 있었다.

페딧은 이러한 한계를 극복하기 위해 개별 디지털트윈을 하나의 연합 체계로 연결해 통합 모니터링과 분석, 예측, 시뮬레이션을 가능하게 한다.

가령 폭우가 발생했을 때 교통·환경·에너지 분야의 디지털트윈을 연결하면 교통 정체와 대기질 변화, 전력 사용량 등을 종합적으로 분석하고 대응 방안을 마련할 수 있다.

주요 기능은 △연합객체 구성 △대용량 데이터 동기화 △인공지능(AI) 학습·예측 △3차원 모델링 및 물리 해석 △하이브리드 시뮬레이션 △시각 경량화 △개발자 저작 도구 등이다.

기존에 구축한 디지털트윈을 재활용할 수 있어 시스템 구축에 따른 중복투자를 줄이고 지방자치단체와 공공기관의 복합적인 도시문제 해결에도 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

기술개발에는 ETRI와 한국전자기술연구원, 디지털트윈 전문기업 이에이트 등 15개 기관이 참여했으며 시스템 간 연계를 위한 한국정보통신기술협회(TTA) 표준 10종도 제정했다.

소스코드는 개발자 공유 플랫폼 깃허브(github.com/etri/FeDiT)에서 확인할 수 있다.

사업총괄 책임자인 박찬원 ETRI 박사는 “연합 디지털트윈 기술 활용을 넓혀 국내 디지털트윈 생태계 발전에 기여하겠다”고 말했다.

이번 성과는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 ‘지능형 디지털트윈 연합 핵심기술개발’ 사업을 통해 이뤄졌다.