▲ 포천시가족센터와 차의과학대학교가 협력해 진행한 성장기 자녀 맞춤형 자세 관리 프로그램.ⓒ포천시

경기 포천시가 지역 대학의 전문 인력을 활용해 성장기 아동·청소년의 자세 불균형 예방과 건강한 생활 습관 형성을 지원하고 있다.

포천시는 시 직영 더 큰 행복 포천시가족센터가 차의과학대학교와 협력해 추진한 성장기 자녀 자세 교정 및 부모역할지원사업 2기 프로그램을 마무리했다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 성장기 자녀의 자세 불균형에 대한 부모의 관심을 높이고 가정에서도 지속적인 건강관리가 이뤄질 수 있도록 마련됐다.

가족센터는 1기 운영 경험을 바탕으로 참여 대상을 초등학교 고학년부터 청소년까지 확대하고 차의과학대학교 스포츠의학·재활 분야의 전문 인력과 장비를 활용했다.

총 3회에 걸쳐 진행된 프로그램에서는 체형 측정과 자세 분석, 신체 계측, 발 압력 분포 및 족적 검사 등을 실시했다.

참여 가족들은 검사 결과를 토대로 자녀의 신체 상태를 파악하고 개인별 특성에 맞는 자세 관리 방법과 운동법을 익혔다.

특히 차의과학대학교 스포츠의학·재활 전공 학생들이 참여자별 일대일 전담 코칭을 맡아 신체 상태와 운동 수행 수준에 따른 맞춤형 운동을 지도했다.

마지막 회차에서는 교수와 참여자 간 개별 상담을 진행하고 사후 측정을 통해 프로그램 참여 전후의 신체 변화를 확인했다.

포천시가족센터는 성장기 자녀뿐만 아니라 1인 가구와 노년층을 대상으로 한 건강관리 프로그램도 운영하는 등 지역 대학의 교육·연구 역량을 활용한 생애주기별 가족지원서비스를 추진하고 있다.

포천시가족센터 관계자는 “앞으로도 지역 대학과의 협력을 확대해 아동·청소년의 건강한 성장과 부모의 양육 역량 강화를 돕고, 가족 구성원 모두가 건강한 일상을 누릴 수 있도록 실질적인 가족지원서비스를 제공하겠다”고 말했다.