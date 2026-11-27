▲ 국립국악원 LA 공연 中 판굿과 소고북춤(2026). ⓒ국립국악원

입동을 지나며 겨울이 가까워진 11월, 여러 나라의 도시에서 국악 공연 소식이 이어졌다. 지난 7일 미국 로스앤젤레스(LA)의 럭먼 극장(The Luckman Theatre)에서는 국립국악원 무용단과 민속악단이 시나위와 판소리, 판굿을 <Korean Soundscape: The Pulse of Gugak> 제목으로 무대에 올렸다.

국립국악원의 LA 공연은 2017년 평창동계올림픽 개막 100일 전 기념공연 이후 9년 만이다. 15일과 16일에는 헝가리 부다페스트 재즈 페스티벌의 '한국 주빈국' 프로그램으로 밴드 동양고주파와 거문고 연주자 황진아가 주헝가리한국문화원 무대에 차례로 올랐다. 이달 초 스페인 마드리드에서는 주스페인한국문화원이 '코리아 사운드 페스티벌'에 퓨전 국악 그룹 제나의 공연을 마련했다.

한 달 사이 세계 곳곳에서 한국 전통예술 공연이 여러 차례 이뤄졌다. 8월 칼럼에서는 블랙스트링과 잠비나이, 이날치의 음악을 통해 장르의 경계를 넘는 국악을 이야기했다. 이번 달에는 그 음악들이 어떤 여정을 통해 국경을 넘는지, 그리고 그 여정이 지속되기 위해 무엇이 필요한지를 살펴보려 한다.

댈러스에서 워멕스까지

한국 전통예술이 해외 무대에 선 역사는 짧지 않다. 널리 알려진 장면 가운데 하나가 1982년 미국 댈러스에서 열린 세계타악인대회(PASIC)다. 김덕수를 비롯한 사물놀이패의 공연은 이 자리에서 큰 호응을 얻었고, 이후 해외 순회공연과 축제 초청이 이어졌다. 우리 문화를 소개하는 공연과 현지 축제의 초청은 그때부터 켜켜이 쌓여 왔다.

2010년대에는 여기에 새로운 통로가 더해졌다. 워멕스(WOMEX)는 세계의 음악가와 공연 기획자가 만나는 음악 마켓으로 해마다 공모를 받아 독립 심사위원단이 공식 쇼케이스 팀을 고른다. 쇼케이스란 공연 관계자들에게 작품을 선보이는 시연 무대다. 전문매체 보도에 따르면 올해도 1000건이 넘는 지원이 몰렸다. 이 무대에 잠비나이와 숨이 2013년, 노름마치가 2014년, 블랙스트링이 2016년, 악단광칠이 2019년, 동양고주파가 2020년과 2021년 선정되었다. 2022년 독일 루돌슈타트 페스티벌에 선 악단광칠, 2023년 영국 워매드(WOMAD)에 선 이날치처럼 유럽의 큰 음악 축제에서 한국 팀을 만나는 일도 낯설지 않게 되었다.

해외 공연을 잇는 사람과 제도

이런 무대까지 가는 길을 예술가 혼자 닦기는 어렵다. 그래서 눈여겨볼 것이 무대와 출연진 사이를 잇는 제도다. 예술경영지원센터와 국립극장이 공동 주최한 제22회 서울아트마켓은 10월 13일부터 16일까지 열렸다. 참여 명단에는 네덜란드 홀란드 페스티벌과 독일 카셀 국립극장의 관계자들이 포함됐고, 공모로 뽑힌 쇼케이스 아홉 편에는 입과손스튜디오의 판소리 작품 〈완창판소리프로젝트2_강산제 수궁가〉도 들어 있었다. 해외 기획자와 만나는 기회가 국내에서도 마련되는 셈이다.

지역 축제도 같은 역할을 한다. 부다페스트에 선 황진아는 전주세계소리축제의 '소리프론티어' 올해 우승자이고, 헝가리 공연은 그 우승 특전이었다. 2025년 우승팀 우리음악집단 소옥도 그해 10월 헝가리와 불가리아의 세 도시에서 초청공연을 했다. 축제가 팀을 뽑는 데서 그치지 않고 해외 축제와 현지 한국문화원까지 연결해 주는 구조다.

정부 사업도 있다. 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원의 'K-arts On the Go'는 사업이 지정한 해외 공연장과 축제 등의 공식 초청을 받은 예술인과 단체에 항공료와 작품 운송료를 지원한다. 별도의 작품 심사 없이 초청장과 계약서 등으로 신청한다는 점이 특징이다. 국악만의 수치는 아니지만 사업 전체로 지난해 54건, 올해 61건을 지원했고, 내년도 정부 예산안에는 올해 12억 원보다 많은 18억 원이 편성됐다. 재외 한국문화원을 거점으로 한 'Touring K-arts'는 올해 공연과 전시, 강좌 등 46개 프로그램을 30개국 45개 도시에 소개하는 규모로 추진되고 있다. 국립민속국악원의 창극 〈춘향〉이 7월 일본 오사카와 오키나와에서 공연했고 판소리와 농악, 춤을 엮은 국립무형유산원의 〈풍장 코리아〉도 이 사업과 연계해 헝가리와 튀르키예 무대에 올랐다.

다음 진출을 위한 질문

몇 개국에서 얼만큼 공연했는가는 예술가 혹은 집단의 활동 규모를 보여 준다. 다만 공연이 꾸준히 이어지는 조건을 따져 보면 함께 물어봐야 할 것들이 있다.

먼저 무대에 공연을 올리기 위한 비용을 누가 치르는가다. 2026 국립국악원 LA 공연은 한국문화원이 주최한 무료 공연이었다. 한국 전통예술을 처음 만나는 관객에게 문턱을 낮추는 소중한 자리이고, 무료 공연도 얼마든지 후속 초청이나 공동기획으로 이어질 수 있다. 그래서 관객이 입장료를 내는지와 함께 현지 주최자가 초청료와 제작비를 얼마나 부담하는지도 살펴볼 필요가 있다. 현지에서 비용을 나누는 무대가 늘어날수록 그 공연은 한 해의 사업이 끝난 뒤에도 이어질 가능성이 커진다.

다음은 후속 초청이다. 같은 축제에서 다시 부르는지, 한 도시의 공연이 이웃 도시의 순회로 이어지는지, 공동제작으로 발전하는지는 공연 횟수만으로는 드러나지 않는다. 첫 초청이 후속 공연으로 이어지려면 음악의 완성도뿐 아니라 현지 기획자와의 꾸준한 협의가 필요하고, 공연 계약과 순회를 연결해 줄 기획사와 프로듀서가 있어야 한다. 실연자를 길러내는 만큼 이런 매개자를 길러내는 일도 중요하다. 지원 사업의 성과를 볼 때 재초청과 후속 계약이 얼마나 이어졌는지를 함께 살폈으면 하는 이유다.

마지막은 국내 무대다. 해외 활동을 꾸준히 이어 가려면 국내에서도 작품을 다듬고 관객을 만날 기회가 충분해야 한다. 밖에서 먼저 이름을 얻은 팀이 안에서는 설 자리를 찾기 어렵다면 그 활동은 오래가기 힘들다.

먼 무대와 가까운 객석

국내외로 무대를 넓히려는 창작 국악팀을 만날 자리는 이달 국내에서도 이어졌다. 21일 군산회관 너른홀에서는 전주세계소리축제의 '소리 브릿지 쇼케이스'가 열려 공모로 선정된 다섯 팀이 무료 공연을 펼쳤고, 유튜브로도 중계되었다. 25일에는 국립국악관현악단이 국립극장 해오름극장에서 〈2026 디스커버리〉를 26일과 27일에는 국립국악원 민속악단이 국립국악원 예악당에서 정기공연 〈풍화〉를 올릴 예정이다.

LA와 부다페스트의 객석에서 터진 박수는 분명 우리에게 반가운 소식이다. 그 박수가 다음 초청으로 이어지기를 바라는 마음으로, 이달 공연장에서 낯선 이름의 국악팀을 만난다면 그 이름을 기억해 두자. 몇 해 뒤 먼 도시의 축제 포스터에서 그 이름을 다시 보게 될지도 모른다.