부산시가 해양수산부 부산 이전과 북극항로 시대를 맞아 주요 해양 정책에 대한 시민 공감대를 형성하기 위해 북항친수공원에서 극지·해양 체험과 정책 전시, 자율운항선박 경연대회 등 다양한 시민 참여 프로그램을 운영한다.

27일 부산시는 27일부터 오는 29일까지 북항친수공원 일원에서 '해양수도부산 시민공감 확산사업'을 개최한다고 밝혔다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

이번 행사는 해양수산부 부산 이전과 북극항로 국가전략 추진 등 주요 해양 정책을 시민에게 알리고 북극항로 시대를 맞아 부산이 해양수도로서 나아갈 방향을 시민과 함께 나누기 위해 마련됐다.

행사 첫날인 27일 오후 2시에는 개회식과 함께 해양수도 부산을 알리는 시민 참여 퍼포먼스와 축하공연이 펼쳐진다. 이날 북항친수공원에서는 수중 정화 활동도 진행한다. 전문 스쿠버다이버와 자원봉사자 등이 북항 수로 일대에서 해양쓰레기와 오염물을 수거한다.

행사 기간 전시·홍보관에서는 부산의 해양 정책과 극지·해양 분야의 연구 성과를 한눈에 살펴볼 수 있다. 부산시 정책홍보관은 '해양수도 부산', '북극항로 선도도시 부산', '해양AI 거점도시 부산', '미래 블루푸드 부산' 등 4개 분야로 구성된다. 또 극지연구소의 연구 성과와 세종·장보고·다산과학기지 모형, 극지 탐험 자료도 전시한다.

아울러 북항친수공원 곳곳에서는 시민 누구나 즐길 수 있는 극지·해양 체험과 공연이 펼쳐진다. 대형 이글루로 꾸민 '폴라 스테이션(POLAR STATION)'에서는 영하 20도의 극지 환경을 체험하고 극지 생존 장비와 의복을 접할 수 있다. 가족 단위 방문객은 만들기 '체험존'에서 펭귄, 북극곰, 쇄빙연구선 아라온호, 이글루 만들기와 에코파우치 체험에 참여할 수 있다.

또 해양수도 부산과 극지를 주제로 한 OX 퀴즈, 북극항로 미션 투어, 스탬프 투어도 진행한다. '수중드론 체험존'에서는 드론의 작동 원리를 배우고 수중 탐사 기술을 체험할 수 있다. 모형 보트 시연회에서는 시민들이 무선 조종기로 보트를 직접 조종해 볼 수 있다.

이어 오는 28일은 북항친수공원 수로에서 '전국 대학생 자율운항선박 경연대회'가 열린다. 전국 대학생들이 직접 설계·제작한 선박으로 자율운항 성능을 겨루며 시민들은 인공지능(AI)과 자율제어 기술을 적용한 선박이 수로를 운항하는 모습을 볼 수 있다. 시는 이번 행사를 통해 시민들이 북극항로와 극지 연구를 친숙하게 접하고 주요 해양 정책을 쉽게 이해할 수 있도록 할 계획이다.