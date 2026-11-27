전북특자도 진안군이 열악한 지역 산업 기반을 확충하고 지속 가능한 성장 동력을 확보하기 위해 신규 산업단지 조성에 본격적인 시동을 걸었다.

전춘성 진안군수는 26일 대구광역시에 위치한 한국산업단지공단 본사를 방문해 진안군 여건에 맞는 산업단지 조성 추진 방향에 대한 전문 자문을 구했다.

이번 방문은 그간 농림업 중심의 산업 구조로 기업 유치와 양질의 일자리 창출에 한계를 겪어온 진안군이 산업단지 개발·관리 전문기관의 노하우를 접목해 시행착오를 줄이고 실효성 있는 밑그림을 그리기 위해 마련됐다.

▲ⓒ진안군수와 군관계자들 한국산업단지공단 방문

이날 전 군수와 군 관계자들은 공단 측 실무진과 머리를 맞대고 △신규 산업단지 조성 절차 및 사전 행정 검토 사항 △실질적인 입주 수요 확보 방안 △지역 부존자원 및 특성과 연계한 전략 유치 업종 선정 등을 심도 있게 논의했다.

특히 군은 단순한 부지 조성을 넘어, 향후 기업들이 안정적으로 정착할 수 있는 입지 여건과 인센티브, 지역 주력 산업과의 시너지 창출 방안 등에 대해 공단 측의 폭넓은 조언을 청취한 것으로 전해졌다.

군은 이번 자문 결과를 토대로 사업 타당성과 추진에 필요한 제반 사항을 면밀히 검토하는 한편, 전북특별자치도 및 관계기관과 긴밀히 협력해 진안군만의 차별화된 산업단지 조성 계획을 구체화할 방침이다.

전춘성 진안군수는 "산업단지 조성은 우량 기업 유치와 청년 일자리 창출을 통해 인구 감소 위기를 극복하고 지역경제에 활력을 불어넣을 핵심 기반"이라며 "전문기관의 의견을 적극 반영해 진안군 실정에 부합하는 내실 있는 계획을 수립하는 데 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.