실로 오랜만에 한자 놀이를 해 본다. 주로 한국어에 관한 칼럼을 써 왔는데, 오늘은 대학수학능력시험을 결과를 보고 느낀 바가 있어서 도연명(365 ~ 427)의 <귀거래사>에 나오는 구절을 하나 읊어 보았다. ‘今是昨非(금시작비 : 오늘은 옳고 어제는 틀렸다)’는 벼슬살이를 때려치우고 집으로 돌아가면서 도연명이 한 말이다. 사실은 ‘벼슬살이를 하던 시절을 잘못된 것이고, 집으로 돌아가는 지금은 옳다’는 말인데, 지금은 ‘오늘은 옳고 어제는 그르다는 뜻으로, 과거의 잘못을 이제야 깨닫게 되었음’을 이르는 말이다. 요즘은 정말 어느 것이 옳고 어느 것이 그른 것인지 판단하기가 어렵다. 그러면 사람들은 무조건 AI에게 물어본다. 그러면 AI는 틀린 것도 맞는 것처럼 답을 알려준다. 물론 맞는 답을 말하는 경우가 더 많지만 필자처럼 한국 고어를 주로 다루는 사람에게는 상당히 답답한 적이 많았다. 외국어를 한글로 표기하기 위해서는 순경음비읍(ㅸ : ㅂ밑에 ㅇ을 쓴 글자)을 쓰면 ‘V’을 쓰기에 적당하고 순경음 피읖을 쓰면 ‘F’ 발음을 쓸 수 있다. 그래서 고문헌에 나타난 순경음피읖을 찾아 달라고 했더니 <동국정운>과 <석보상절>에 나온다며 사진까지 보내줄 수 있다고 했다. <둥국정운>을 다 찾아도 없다고 했더니, <석보상절>에 나올 수 있다고 했다. 다시 거기에도 없다고 했더니 AI는 “제가 성급했습니다”라고 하면서 사과를 했다. 참으로 답답한 일이 아닐 수 없다.

필자는 2017년도에 <4차산업혁명시대 교육이 답이다>라는 책을 썼다. 그 책에서 ‘지식의 종말시대’라는 제목으로 “앞으로의 시대는 인간의 지식이 필요 없는 시대가 올 것이다”라고 예언(?)하였다. 작은 스마트폰 하나에 인간의 머리보다 많은 지식이 들어 있기 때문이다. 그 책에서 필자는 인간은 알파고(AI바둑기사)를 이길 수 없다고 했다. 엄청나게 많은 기보를 암기한 알파고를 인간이 어떻게 이길 수 있겠는가? 이제는 AI(ANI)를 넘어서 AGI, ASI의 시대가 온다고 한다.

ANI(Artificial Narrow Intelligence) : 특정 작업만 수행하는 현재의 인공지능

AGI(Artificial General Intelligence) : 인간처럼 다양한 영역에서 유연하게 문제를 해결하는 인공일반지능

ASI(Artificial Super Intelligence) : 인간의 지능을 완전히 초월하는 단계

이제는 AI(인공지능)가 인간의 영역에 침범하고 있다. 각종 음악도 만들고 그림도 그릴 줄 안다. 앞으로는 그것이 인간의 지능을 완전히 초월하여 스스로 작동하고 창작하면서 새로운 시대를 열어갈 것이라는 말이다. ASI시대는 영화 터미네이터를 연상하면 쉽게 이해할 수 있다. 죽었다가 계속 살아나는 불멸의 인조인간, 또는 인간의 장기를 무한 복제해서 영원한 삶을 추구하는 시대가 올 것이라는 말이다.

어제의 관행이 오늘의 불법이 된다는 말을 한 적이 있다. 과거에는 “술을 마시고 정신이 없어서 그랬어요”라고 하면 관용을 베풀었지만, 이제는 음주운전은 가중처벌해야 하는 시대가 되었다. 커닝을 해도 군밤 한 대 때리면 끝나는 시절이 있었다. 이제는 AI 안경만 쓰면 모든 과목을 순식간에 100 점 맞을 수 있는 시대가 되었으니 수능시험이 무슨 의미가 있는가?

이제는 인간의 지식이 의미가 없어졌다. 암기에 능했던 필자의 두뇌는 이제 쓸모가 없다. <효경(孝經)> 한 권을 줄줄 외고 있지만, 요즘은 효경 한 구절만 자판에 두들기면 책 한 권이 화면에 뜬다. 더 자세하게 해석도 해 주고 있는 세상이다. 이제는 지식에 의존하는 시대는 지났다. ‘어제는 그르고 오늘은 옳다’는 말이 실감나는 날이다. 지식의 세계는 AI에게 맡기고 인간은 영성을 살려야 한다. 의미 없는 수능 시험도 폐지하고 신입생 선발은 대학 자율에 맡겨야 한다. 꼭 수능 시험을 보아야 한다면 과거의 예비고사처럼 대학에서 수학할 수 있는 능력이 되는지만 평가하는 자격시험으로 대신할 수도 있다. 공부하지 않아도 만점받는 시대에 수능시험이 무슨 의미가 있단 말인가?

아무리 AI가 능하다고 해도 그 속에는 영성이 없다. 그 속에는 감정도 없고 감각도 없다. 때로는 잘 모르는 것도 진실인 것처럼 얘기한다. 틀린 것을 답이라고 해도 이제는 AI를 더 믿는 세상이 되었다. 의사도 AI가 대신하고, 판사도 AI가, 약사도 AI가 대신하게 될 것이다.

오호, 애재라. 영이 맑은 인간이 그리운 날이다.