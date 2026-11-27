▲대전 특수영상 연합전시전 '더 넥스트 쇼: 졸업에서 취업까지' 포스터 ⓒ대전정보문화산업진흥원

대전지역 대학생들의 특수 영상·콘텐츠 작품을 선보이고 취·창업을 지원하는 행사가 열린다.

대전시와 대전정보문화산업진흥원은 오는 12월 1일부터 4일까지 중구 선화동 대전상무관과 대전 근현대사 전시관, 커먼즈필드 일원에서 ‘더넥스트 쇼: 졸업에서 취업까지’를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 지역특화콘텐츠개발지원사업의 일환으로 학생작품 연합전시와 현업 전문가 1대1 취업 멘토링, 선도기업 제작과정 특강 등으로 진행된다.

대전 상무관에서는 대전대, 목원대, 배재대, 우송대, 한국영상대 등 5개 대학 10개 학과 학생들의 졸업·우수작품 168점이 전시된다.

전시 분야는 특수시각효과, 애니메이션, 게임디자인, 웹툰, 웹소설 등 5개 영역이다.

진흥원은 출품작을 바탕으로 지역 특수영상 인재·작품 데이터베이스를 구축해 산업계와 연계할 계획이다.

대전 근현대사 전시관과 커먼즈필드에서는 일본 애니메이션 제작사 스튜디오 피에로를 비롯해 웨타FX, 스마일게이트, 라이엇게임즈 등 국내외 선도기업과 지역 유망기업 관계자들이 참여해 포트폴리오·이력서 멘토링과 분야별 특강을 진행한다.

특히 1일 커먼즈필드에서 열리는 개막식에서는 진흥원 멘토링을 거친 배재대 신진작가 3명과 웹툰 전문 에이전시작가컴퍼니의 프로작가 계약 체결식도 마련된다.

정상수 대전정보문화산업진흥원장은 “지역 청년인재들이 국내외 선도기업 전문가들과 소통하며 프로무대로 나아가는 출발점이 될 것”이라며 “교육에서 실증, 사업화와 지역 정주로 이어지는 특수 영상산업 생태계를 조성해 나가겠다”고 말했다.