▲임성범 충남도 해양수산국장 직무대리가 도청 프레스센터에서 '천수만 청정해역 복원 및 이용방안'을 발표하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 담수호 방류로 수질 악화와 어업피해가 반복되는 천수만의 생태복원에 나선다.

임성범 충남도 해양수산국장 직무대리는 27일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 부남호 수질 개선과 단계적 해수유통을 골자로 하는 ‘천수만 청정해역 복원 및 이용방안’을 발표했다.

태안·서산·홍성·보령에 걸쳐 있는 천수만은 4개 담수호와 맞닿은 반폐쇄성 내만으로 바닷물 순환이 원활하지 않다.

평소 수질은 ‘좋음(Ⅱ등급)’ 수준이지만 담수 방류 시 일시적으로 ‘매우 나쁨(Ⅴ등급)’까지 악화된다.

2020년 어업피해가 발생한 데 이어 올해 7월에도 서산 창리 해역에서 대량의 부유물과 악취가 발생하는 등 피해가 반복돼 왔다.

도는 이에 대한 해법으로 ‘선(先) 부남호 수질개선, 후(後) 단계적 해수유통’을 제시했다.

우선 시화호 복원 사례를 모델로 국무조정실이 총괄하고 기후에너지환경부·농림축산식품부·해양수산부가 참여하는 범부처 통합 추진체계 구축을 정부에 건의할 방침이다.

이후 부남호 유입하천인 태안천의 오염 개선과 부남호 퇴적토 준설을 통해 수질을 관광·레저활동이 가능한 Ⅱ등급 수준으로 개선할 계획이다.

수질이 개선되면 배수갑문과 해수유통시설을 가동해 바닷물 교환을 확대하고 남측 기수역과 갯벌을 복원해 체험어업 등이 가능한 생태·친수공간으로 조성한다.

북측 담수역의 농업용수 공급 기능은 그대로 유지한다.

도는 행정부지사를 단장으로 하는 ‘부남호 생태복원 추진단(TF)’을 구성하고 담수호 방류량과 시기를 조율하는 사전 협의체도 운영해 어민 피해를 최소화할 방침이다.

임 국장 직무대리는 “천수만 복원은 단일 부처의 힘만으로는 이룰 수 없는 과제”라며 “도 관련부서의 역량을 모으고 중앙부처와 국회를 적극 설득해 정부 차원의 추진체계를 마련하겠다”고 말했다.