▲대구 중구자원봉사대학 15기, 대학원 8기 졸업식 장면ⓒ대구중구

배워서 나누고, 작은 정성을 모아 이웃의 겨울을 챙기는 사람들이 대구 중구에 따뜻한 온기를 전하고 있다.

자원봉사를 전문적으로 배워 지역사회의 든든한 일꾼으로 나서는 졸업생들이 있는가 하면, 아이들이 미니마켓에서 마련한 수익금으로 김치를 담가 어려운 이웃에게 전달한 유치원 가족들도 있다. 세대는 다르지만 이들이 전하는 메시지는 하나다. 나눔은 거창한 일이 아니라 이웃을 향한 작은 관심에서 시작된다는 것이다.

지난 26일 대구 중구자원봉사센터에서는 특별한 졸업식이 열렸다. 자원봉사대학 15기와 자원봉사대학원 8기 졸업생들이 그동안의 배움과 활동을 마무리하고 지역사회를 위한 새로운 출발을 다짐하는 자리였다.

이날 졸업장을 받은 사람은 자원봉사대학 40명과 대학원 21명 등 모두 61명으로, 졸업생들은 자원봉사에 대한 전문적인 지식과 실천 역량을 쌓으며 지역사회 곳곳에서 나눔을 실천할 준비를 마쳤다.

중구 자원봉사대학·대학원은 단순히 봉사활동 참여자를 늘리는 데 그치지 않고, 지역사회 문제를 이해하고 해결에 참여할 수 있는 자원봉사 리더를 양성하는 교육과정이다. 체계적인 교육을 통해 봉사의 의미를 배우고 이를 실제 현장에서 실천할 수 있도록 역량을 키우는 데 목적이 있다.

자원봉사대학 학장을 맡고 있는 류규하 중구청장은 축사에서 "배움의 결실로 영예로운 졸업을 맞이하신 모든 분께 진심으로 축하의 말씀을 드린다"며, "그동안 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 이웃을 살피고 지역사회를 따뜻하게 만드는 자원봉사 리더로 활약해 주시길 기대한다"고 말했다.

이러한 나눔의 가치는 지역의 어린아이들에게도 이어지고 있다.

▲대구 중구 봉산동 대구중앙유치원 학부모 자원봉사자들이 직접 담근 김치 25통을 성내1동의 어려운 이웃들에게 전달하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

앞서 지난 25일에는 봉산동 대구중앙유치원 학부모 자원봉사자들이 직접 담근 김치 25통을 성내1동의 어려운 이웃들에게 전달했다. 김치는 쪽방 주민과 홀로 생활하는 취약계층 등 겨울철 도움이 필요한 이웃들의 식탁에 올랐다.

이번 김치 나눔이 더욱 눈길을 끄는 것은 그 시작이 아이들의 작은 미니마켓이었다는 점이다. 유치원 원아들이 체험활동으로 운영한 미니마켓에서 얻은 수익금을 이웃돕기에 사용하고, 학부모들이 유기농 재료로 정성껏 김치를 담가 나눔을 완성했다.

아이들의 작은 경제활동이 이웃을 위한 나눔으로 이어지고, 부모들의 손길이 더해져 실제 도움이 필요한 가정에 전달된 것이다. 단순히 물품을 기부하는 행사를 넘어 아이들이 나눔의 의미를 직접 경험하고 실천했다는 점에서 의미가 남달랐다.

중앙유치원 교직원들은 "아이들이 다양한 체험을 통해 나눔의 가치를 배우고, 이를 실제 이웃사랑으로 실천할 수 있어 더욱 의미 있는 시간이었다"며, "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

장미숙 성내1동장도 "지역의 어려운 이웃을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 중앙유치원 관계자와 원아들, 학부모 봉사자들에게 깊이 감사드린다"며, "정성껏 준비해 주신 김치와 함께 그 마음까지 이웃들에게 잘 전달하겠다"고 말했다.

두 행사는 서로 다른 방식으로 진행됐지만 지역사회를 따뜻하게 만드는 힘은 결국 사람에게서 나온다는 사실을 보여준다. 오랜 시간 봉사를 공부한 61명의 졸업생은 지역사회의 새로운 봉사 리더로 나서고, 아이들은 작은 장터를 통해 이웃을 돌아보는 마음을 배웠다.

배움이 실천으로 이어지고, 아이들의 작은 정성이 누군가의 겨울 밥상을 채우는 대구 중구. 이웃을 향한 관심과 나눔이 세대를 넘어 이어지면서 지역 공동체의 온기도 한층 깊어지고 있다.