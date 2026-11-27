강진원 강진군수가 26일 스마트팜에 입주한 청년농업인들과 오찬을 함께하고 스마트팜 현장을 방문해 영농 현황과 시설 운영 상황을 점검했다. 이 자리에서 청년농업인들이 겪는 애로사항과 건의사항을 청취하며 실질적인 지원 방안 마련에 나섰다.

강진군은 강진읍 영파리·송전리, 칠량면 송로리 등 6개소에서 총사업비 약 26억 원을 투입해 임대형 스마트팜을 운영 중이며, 올해 7월에는 청년농업인 3명이 영파리 전남 영농(YOUNG農) 스마트단지에 입주해 토마토와 딸기 등 시설원예 작목을 본격 재배하고 있다.

▲강진원 강진군수가 스마트팜 현장을 방문한 모습.ⓒ강진군

또한 2023년부터 2025년까지 약 25억 원의 사업비를 들여 내재해형 온실, 양액재배시설, 자동 원격 환경관리 시스템 등을 갖춘 스마트팜 6개소를 지원해 청년농업인의 초기 투자 부담을 낮추고 안정적인 생산기반을 구축했다.

민선9기 공약으로 추진되는 '청년농업인 스마트팜 기반 확충' 사업에는 2026년부터 2030년까지 12억 원이 투입될 예정이며, 재배기술 교육, 현장 컨설팅, 데이터 기반 생육관리 지원 등 체계적 지원과 더불어 기존 농가에 대한 사후관리도 강화한다.

강진원 군수는 "청년농업인은 강진 농업의 미래를 이끌 소중한 인재"라며 "현장의 목소리를 적극 반영해 안정적인 정착 지원과 함께 스마트농업을 강진의 핵심 성장 동력으로 키우겠다"고 밝혔다.

강진군은 스마트팜 시설 확충뿐 아니라 청년농업인들이 실제 영농 현장에서 안정적인 경영과 정착을 할 수 있도록 현장 밀착형 지원을 강화하며 지속가능한 지역 농업 발전 기반 마련에 힘쓰고 있다.