▲동학 단체 관계자, 유족 등 참석자들이 27일 정읍시청 대회의실에서 열린 '최초의 동학농민혁명 고부봉기의 재인식' 학술대회에서 특별법 개정과 고부봉기의 역사적 위상 정립을 촉구하는 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ정읍시

1894년 고부봉기 참여 농민들의 공헌을 '동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법'에 반영하기 위한 학술적 논의가 전북 정읍에서 열렸다.

정읍시는 27일 시청 대회의실에서 '최초의 동학농민혁명 고부봉기의 재인식'을 주제로 학술대회를 개최했다.

이날 행사에는 연구자와 동학 단체 관계자, 유족, 시민 등 100여 명이 참석했다.

현행 특별법은 1894년 3월 1차 봉기와 같은 해 9월 2차 봉기를 기준으로 혁명 참여자를 규정하고 있다.

이 때문에 그보다 앞선 음력 1월 발생한 고부봉기의 역사적 위상과 참여자들의 공헌을 명예회복 과정에 충분히 반영하기 어렵다는 지적이 제기돼 왔다.

시는 고부봉기의 역사적 성격을 학술적으로 밝히고 혁명의 출발점으로서 갖는 의미를 널리 알리기 위해 이번 자리를 기획했다.

기조강연에 나선 임형진 전 동학학회 회장은 고부봉기의 근대적 혁명성과 사발통문에 담긴 혁명 계획을 짚으며 역사적 재평가 필요성을 강조했다.

주제발표에서 성강현 동의대 교수는 고부봉기 창의문과 무장포고문을 비교하며 고부기포를 혁명의 '기점', 무장기포를 '확산점'으로 규정했다.

이어 김영진 경희대 교수와 백진솔 고려대 연구원, 성지윤 평택대 교수는 사발통문의 사료적 진정성과 고부봉기의 세계사적 보편 가치를 분석했다.

종합토론에서는 조광환 동학역사문화연구소장과 남승찬 경북대 교수 등이 참여해 교과서 서술 개선과 특별법 개정을 뒷받침할 향후 연구 과제를 논의했다.

이학수 시장은 "이번 학술대회를 통해 고부봉기의 역사성과 정체성을 학술적으로 명확히 확립해 특별법 개정의 든든한 토대를 마련하고, 동학농민혁명 시작의 정당성을 확산시키는 뜻깊은 성과를 거뒀다"며 "연구 성과를 바탕으로 고부봉기 참여자들의 명예회복과 혁명 발상지 정읍의 위상 재정립을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.