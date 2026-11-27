▲ⓒ정읍시

전북 정읍시가 지난해 납부한 부가가치세 내역을 정밀 검토하고 적극적인 경정청구를 추진해 3억여 원을 환급받았다.

27일 정읍시에 따르면 부가가치세법상 지방자치단체가 공급하는 재화·용역은 원칙적으로 면세 대상이나, 부동산 임대업과 숙박·음식점업, 스포츠시설 운영업 등 일부 업종은 과세 형평성을 위해 과세사업으로 분류된다.

해당 사업은 요건을 충족하면 시설 조성과 운영 과정에서 부담한 매입세액을 공제받을 수 있다.

시 세정과는 올해 초부터 과세사업과 공공시설물 운영 과정에서 지출한 부가가치세 6000여 건을 원점에서 재검토했다. 공익 목적 시설의 경우 실제 사업 내용에 따라 과세와 면세 비율을 가리는 작업이 까다로웠으나, 정읍세무서와 긴밀히 협의하고 방대한 증빙자료를 토대로 공제 근거를 소명해 환급 결정을 이끌어냈다.

특히 담당 공무원이 법리 검토부터 경정청구 절차까지 직접 수행해 외부 세무대리인 선임 비용 약 2000만 원도 아꼈다.

앞서 시 세정과는 지난해에도 시유지에 무단 설치된 한국전력공사 송전철탑 및 송전선을 파악해 토지손실보상금 2억2000만 원을 확보한 바 있다.

이학수 시장은 "이번 성과는 직원들의 끈질긴 노력 덕분에 일궈낸 값진 결실"이라며 "확보한 자주재원은 지역 현안 해결과 시민들의 복지 예산으로 알차게 활용하겠다"고 말했다.