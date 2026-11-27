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경기도가 열차 내 승객 소지 배터리에서 화재가 발생한 상황을 가정해 승객 대피부터 화재 진압, 열차 운행 재개까지 관계기관의 공동 대응체계를 점검했다.

경기도는 26일 용인경전철 기흥역 승강장과 역사에서 용인시, 철도운영기관, 소방·경찰 등 관계기관과 함께 철도사고 비상대응 합동훈련을 실시했다.

이번 훈련은 열차 내 승객이 소지한 배터리에서 불이 나 역사 내부로 확산되는 상황을 가정해 진행됐다. 승객의 화재 발견과 119·관제 신고를 시작으로 열차 정차 및 승객 대피, 관계기관 간 상황 전파, 화재 진압과 인명 구조, 현장 수습 및 열차 운행 재개까지 단계별 대응 절차를 점검했다.

특히 철도운영기관의 초기 대응과 함께 경기도와 용인시, 소방·경찰 등 관계기관이 화재 상황을 신속하게 공유하고 각자의 역할에 따라 대응할 수 있는지 확인하는 데 중점을 뒀다.

이철규 경기도 철도운영과장은 “배터리 화재 등 새로운 유형의 철도 재난에 대비하려면 관계기관 간 신속하고 유기적인 협력이 중요하다”며 “앞으로도 철도운영기관의 업무 부담은 줄이고 훈련의 실효성은 높이는 현장 중심의 합동훈련을 지속 추진해 도민들이 안심하고 철도를 이용할 수 있는 안전한 철도환경을 조성하겠다”고 말했다.