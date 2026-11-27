ⓒ양주시

양주시가 다자녀가정과 대학수학능력시험을 마친 수험생 가족을 대상으로 가족여행 비용을 가구당 4만 원씩 지원한다.

시는 가족 단위 관광과 지역경제 활성화를 위해 ‘2026년 양주시 관광소비 리워드 가족관광 특별지원’ 사업을 추진한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 기존 외래 관광객 중심의 관광소비 리워드 사업을 양주시민까지 확대하는 것으로, 다자녀가정의 가족여행 부담을 덜고 수험생과 가족에게 그동안의 노력에 대한 격려와 함께 여가와 휴식의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

지원대상은 양주시에 거주하는 다자녀가정 40가구와 2027학년도 대학수학능력시험 응시자 가정 40가구로 총 80가구를 선착순 모집한다.

선정된 가구는 장흥관광지, 양주시립장욱진·민복진미술관, 기산저수지, 교외선 일영역 등 양주시 서부권 관광시설 1개소 이상을 방문하고 서부권 소재 음식점, 카페, 숙박시설, 관광·문화·체험시설 등에서 8만 원 이상을 소비하면 가구당 4만 원을 양주사랑카드로 지원받을 수 있다.

무료 관광시설 방문도 인정되며 여러 곳에서 소비한 영수증 금액을 합산할 수 있어 가족들이 자유롭게 여행코스를 구성할 수 있다.

이와 함께 지원요건을 충족한 가구 중 유형별 10가구씩 총 20가구를 추첨해 양주시 대표 관광자원을 활용한 관광기념품을 추가로 증정한다. 다자녀가정 참여가구 40가구에는 인구친화 홍보물품도 별도로 제공할 예정이다.

홍미영 문화관광과장은 “다자녀가정과 수험생 가족들이 가까운 양주시 관광명소에서 소중한 추억을 만들고 재충전하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 시민과 관광객이 함께 누릴 수 있는 다양한 관광지원 사업을 발굴해 지역 관광과 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

사업 참여는 사전 신청을 통해 가능하며 세부 지원조건과 신청방법은 양주시청 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.