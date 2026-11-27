ⓒ의정부시

◇부용터널 상부 '파크골프장' 준공

의정부시는 민락동 부용터널 상부에 파크골프장 조성을 완료하고 26일 준공식을 개최했다.

부용파크골프장은 총사업비 30억원을 투입해 18홀 규모로 조성했다.

시는 2022년 9월부터 국토교통부와 국토관리사무소 등 관계 기관과 협의를 이어왔으며, 올해 3월 착공해 이달 공사를 마무리했다.

이번 부용파크골프장 조성으로 시민들의 생활체육 참여 기회가 확대되고, 건강한 여가 생활을 즐길 수 있는 새로운 체육 공간이 마련될 것으로 기대된다.

시는 내년 상반기 무장애 안심 진입로 개선 공사를 추진하고, 5월 부용파크 골프장을 정식 개장할 예정이다.

◇노인 일자리·사회활동 지원사업 참여자 모집

의정부시는 내달 3∼14일 '2027년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업' 참여자 5000여 명을 모집한다.

노인 일자리 사업은 노인의 건강한 노후생활을 지원하고 사회참여 기회를 확대해 노인복지 향상에 기여하는 사업으로 노인공익활동사업·노인역량활용사업·공동체사업단·취업 지원 등 4개 유형으로 추진된다.

모집 기간은 사업 유형별로 다르다. 노인공익활동사업(3570명)은 12월 7∼9일, 노인역량활용사업(970명)은 12월 10∼14일, 공동체사업단(307명)은 12월 3∼4일, 취업 지원(230명)은 연중 상시 접수한다.

65세 이상이 참여 대상이나, 일부 사업은 60세 이상도 신청할 수 있다.

참여를 원하는 시민은 의정부시 누리집 게시 내용을 참고해 10개 노인 일자리 수행기관에 방문 신청하면 된다.

◇을지대학교 한마음봉사단, 지역 장애인 대상 보건의료 재능기부 봉사활동

을지대학교 한마음봉사단이 27일 의정부시장애인종합복지관에서 지역 장애인의 건강 증진과 복지 향상을 위한 보건의료 재능기부 봉사활동인 ‘2026 지역사회와 함께하는 힐링스페이스’를 개최했다.

‘힐링스페이스’는 보건의료 특성화 대학의 전문성을 바탕으로 학생들이 전공 과정에서 습득한 지식과 기술을 지역사회에 나누고 주민들에게 실질적인 건강관리 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

행사에는 을지대학교 의정부캠퍼스 간호학과, 임상병리학과, 중독재활복지학과 학생들과 학생봉사단 “빛길”, 교직원 등 50여 명이 △올바른 손 씻기 및 건강한 식습관 점검 △환절기 건강 상식 퀴즈 및 친환경 에코백 만들기 △도박·게임·알코올 중독 예방 교육 및 약봉투 만들기 △행운 거북이 키링 만들기 및 응원 우체국 메시지 작성 등 4개의 체험 부스를 마련해 50여 명의 지역 장애인 주민들이 각 부스를 순환하며 다양한 활동을 경험할 수 있도록 진행했다.