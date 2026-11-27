▲대구 남구가 27일 남구청에서 한국지방세연구원과 고향사랑기부제 활성화 및 지역 상생발전을 위한 업무협약을 체결하고 있다ⓒ대구남구

고향사랑기부제로 지역과 지역을 잇고, 공무원들의 적극적인 행정으로 주민 생활 속 불편을 해결하는 대구 남구의 행정 변화가 눈길을 끌고 있다.

기부를 통해 지역 간 상생의 길을 넓히는 한편, 행정 현장에서는 오래된 빈집 정비와 아동보호, 생활환경 개선 등 주민들이 체감할 수 있는 성과를 만들어 낸 직원들을 발굴해 격려하고 있다.

◆ 남구, 한국지방세연구원과 손잡고 고향사랑기부제 전국 확산 시동

대구 남구는 27일 남구청에서 한국지방세연구원과 고향사랑기부제 활성화 및 지역 상생발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지방자치단체와 전문 연구기관이 협력해 고향사랑기부제 참여를 확대하고, 기부금이 지역 발전과 지방재정 확충에 실질적으로 기여할 수 있도록 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

특히 남구가 전국 지방자치단체 가운데 한국지방세연구원과 가장 먼저 업무협약을 체결했다는 점에서 의미가 크다. 신승근 한국지방세연구원장이 지난 6월 취임 이후 제시한 '지방전환(LX)' 비전의 핵심과제인 지방재정분권 강화를 위한 협력사업의 첫 출발점이기도 하다.

이날 협약식에서는 협약서에 서명하는 데 그치지 않고 고향사랑기부제 참여를 독려하는 릴레이 기부 퍼포먼스도 진행됐다.

신승근 한국지방세연구원장이 대구 남구에 먼저 기부하고, 조재구 남구청장은 이를 이어받아 경북 안동시에 기부하기로 했다. 한 지역에 머무르지 않고 다른 지역으로 기부를 이어가는 방식으로, 지방자치단체 간 상생의 의미를 살렸다.

이번 릴레이 기부는 앞으로 다른 지방자치단체장들의 참여로 이어질 예정이다. 단체장들이 먼저 기부에 나서 국민적 관심을 끌어내고, 지역 간 교류와 협력을 확대하겠다는 취지다.

조재구 남구청장은 고향사랑기부제 활성화를 위한 제도 개선에도 힘을 보탠 경험이 있다. 대한민국시장·군수·구청장협의회 대표회장 재임 당시 행정안전부에 제도 개선을 건의해 연간 기부 상한액을 2천만원으로 확대하고, 문자메시지나 사적 모임을 통한 기부 독려를 허용하는 데 기여했다.

조재구 남구청장은 "한국지방세연구원이 전국 지방자치단체 가운데 우리 남구와 가장 먼저 업무협약을 추진해 주신 데 대해 감사드린다"며, "앞으로도 지방세연구원과 긴밀히 협력해 고향사랑기부제가 남구는 물론 전국 지방자치단체에 실질적인 도움이 되는 제도로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

신승근 원장도 "릴레이 기부 퍼포먼스 제안에 선뜻 동참해 주신 조재구 구청장께 감사드린다"며, "이번 행사를 계기로 더 많은 국민이 고향사랑기부제에 참여해 지역사회 발전에 힘을 보태길 바란다"고 밝혔다.

▲대구 남구가 전 직원 대상으로 2026년 하반기 적극행정 우수사례를 공모하고 심사를 거쳐 우수공무원 5명을 선정하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구남구

◆ 빈집 정비 400% 성과부터 어르신 건강관리까지...현장형 적극행정 주목

지역 간 상생을 위한 외부 협력과 함께 남구 내부에서는 주민들의 생활 불편을 해결한 적극행정 사례들이 성과를 인정받았다.

남구는 전 직원을 대상으로 2026년 하반기 적극행정 우수사례를 공모하고, 남구 적극행정위원회 심사를 거쳐 우수공무원 5명을 선정했다.

이번 공모는 변화와 혁신을 통해 주민의 삶에 실질적인 변화를 가져온 행정 사례를 발굴하고, 공직사회에 적극적으로 일하는 문화를 확산하기 위해 진행됐다.

지난 10월 접수된 사례 가운데 1차 심사를 통과한 상위 5건은 발표심사와 질의응답을 거쳐 최우수 1명, 우수 2명, 장려 2명으로 최종 선정됐다.

가장 높은 평가를 받은 최우수 사례는 '적극행정으로 400% 성과 달성! 빈집 정비 프로젝트'다. 방치된 빈집 문제를 해결하기 위해 적극적으로 행정력을 발휘하고 가시적인 정비 성과를 거둔 점이 주목받았다.

우수상에는 아동학대 대응을 위한 '아동학대 참교육! 남구 아동보호팀이 간다!'와 방치된 웅덩이를 지역의 새로운 자원으로 탈바꿈시킨 '방치된 웅덩이의 변신, 남구 제1호 저수지 남일지 조성'이 선정됐다.

장려상에는 주민들의 생활 속 불편을 신속하게 해결하는 '하루의 기적, 일상의 안심! 생활불편 멈춰! 봉덕3동 해결의 달인'과 디지털 기술을 활용해 어르신들의 건강관리를 지원하는 '디지털로 연결하고, 사람으로 이어지는 어르신 건강관리'가 이름을 올렸다.

특히 선정된 사례들은 빈집과 방치된 공간 같은 지역의 골칫거리를 해결하는 일부터 아동 안전, 주민 생활불편, 고령층 건강관리까지 행정의 손길이 필요한 다양한 분야를 아우른다는 점에서 눈길을 끈다.

남구는 선정된 공무원들에게 포상금과 포상휴가를 제공하고, 우수사례를 사례집과 카드뉴스 등으로 제작해 다른 부서와 지역사회에 공유할 계획이다.

조재구 남구청장은 "주민을 위해 적극적으로 고민하고 노력한 직원들의 성과가 정당하게 평가받는 것이 중요하다"며, "앞으로도 적극행정 우수공무원에 대한 실질적인 우대와 지원을 통해 적극적으로 일하는 공직문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.

남구의 두 행보는 지역 발전을 위한 행정의 역할이 어디까지 확장될 수 있는지를 보여준다. 고향사랑기부제를 통해 지역 밖의 관심과 재원을 끌어들이고, 내부적으로는 공무원들의 창의적인 아이디어와 실행력을 통해 주민들의 일상적인 문제를 해결하는 것이다.

결국 기부는 지역을 연결하고 적극행정은 주민의 삶을 바꾼다. 남구가 추진하는 상생 협력과 현장 중심 행정이 일회성 행사나 수상에 그치지 않고 주민들이 체감하는 변화로 이어질지 주목된다.