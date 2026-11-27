▲의정부시는 내달 29일 전국 최초 디자인 전문 공공도서관 '의정부디자인도서관'을 개관한다.ⓒ의정부시

의정부시는 내달 29일 전국 최초 디자인 전문 공공도서관 '의정부디자인도서관'을 개관한다고 27일 밝혔다.

의정부디자인도서관은 사업비 237억원을 투입해 산곡동 잔돌문화공원 내에 지하 1층, 지상 3층, 전체면적 5435㎡ 규모로 지어졌다.

도서관은 디자인 전문 지식을 모으고 나누는 공간이자 시민이 디자인을 직접 보고 만지며 경험하는 문화 공간을 지향한다.

1층에는 디자인 자료와 아트북, 매거진, 그래픽노블 컬렉션을 비롯해 카페와 팝업전시공간이 들어선다.

2층에는 일반문학과 청소년문학, 그림책과 어린이 자료가 자리했으며, 3층에는 키워드 도서와 소재 라이브러리, 디자인랩, 다목적홀이 마련됐다.

자료 구성과 배치 방식에도 디자인도서관만의 특색을 담았다.

디자인 자료는 디자인 일반, 산업디자인, 그래픽디자인, 건축공간디자인, 브랜드디자인, 디지털디자인, 공공디자인 등 7개 분야로 나눈 자체 분류체계에 따라 배치했다.

일반 도서는 질문, 성장, 가족, 시간 등 20개 키워드로 구성해 이용자가 자신의 관심사를 따라 자연스럽게 책을 탐색할 수 있도록 했다.

개관을 기념해 1층 팝업 전시 공간에서는 안온 작가의 패브릭 소재 작품을 선보인다.

도서관은 개관 첫 소재로 '패브릭'을 선정하고, 작품 전시와 함께 이를 활용한 다양한 체험 프로그램도 운영할 예정이다.

운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 9시까지, 토·일요일은 오전 9시부터 오후 6시까지이며 매주 월요일은 휴관한다.

자세한 내용은 의정부시 도서관 누리집에서 확인하거나 디자인도서관팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

김원기 의정부시장은 "디자인이 시민의 일상에 자연스럽게 스며들고 도시의 문화적 자산으로 자리 잡을 수 있도록 시민의 일상과 도시를 디자인으로 잇는 열린 도서관으로 키워 가겠다"고 말했다.