▲천안시의회 배관중 의원 ⓒ프레시안 DB

배관중 천안시의원이 인접 도시의 대규모 개발에 대응한 선제적인 도시계획 수립을 촉구했다.

배 의원(더불어민주당, 중앙동·일봉동·신안동)은 지난 25일 도시계획과 소관 행정사무감사에서 아산시 탕정·배방지역의 대규모 개발사업이 천안의 인구구조와 주택시장, 상권, 교통체계 전반에 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.

특히 아산시가 2040 도시기본계획을 통해 천안에 대한 상업·문화시설 의존도를 낮추고 자체 도시기능을 강화하는 방향을 제시한 점에 주목했다.

아산탕정2지구 등 대규모 주택공급이 본격화하면 30~40대 경제활동인구의 유출로 지역 소비와 상권이 위축될 가능성이 있다며 연령별 인구이동과 전출 원인에 대한 구조적 분석을 주문했다.

시가화예정용지 확보와 광역교통체계 구축 과정에서도 인접 도시의 주택공급 및 개발계획을 종합적으로 고려해야 한다고 강조했다.

현재 중지된 2040 천안 도시기본계획 수립 용역과 관련해서도 중장기 대응 전략까지 지연돼서는 안 된다고 지적했다.

배 의원은 도시기본계획에 △인구이동·주택수급·산업·상권·교통수요 등 광역생활권 종합 영향분석 △철도·의료·교육·문화 등 천안의 강점을 활용한 도시경쟁력 확보 △생활권별 맞춤형 대응 전략 △충남도·천안시·아산시 간 광역협의체계 구축 등 4가지 정책 방향을 반영할 것을 제안했다.

이에 도시계획과는 인구이동의 구조적 원인을 분석하고 도시기본계획과 도시관리계획의 재편 필요성을 검토하겠다고 답했다.

배 의원은 인접 도시의 성장에 수동적으로 대응하기보다 천안만의 강점과 도시기능을 강화해 시민들이 지속적으로 정주할 수 있는 도시환경을 조성해야 한다고 강조했다.