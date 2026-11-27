경기 부천시 옥길·범박 지역 주민들의 출근길 교통 불편을 줄이기 위해 똑버스가 출근시간대 정해진 노선을 운행하는 방식으로 개선될 전망이다.

더불어민주당 이건태 국회의원(경기 부천병)은 지난 24일 경기도와 부천시 교통국으로부터 대중교통 현안을 보고받는 자리에서 옥길·범박 주민들의 출근길 불편 해소를 위해 출근시간대 똑버스의 천왕역 노선형 운행을 건의했다고 27일 밝혔다.

▲이건태 의원(오른쪽)이 똑버스 운행과 관련해 시민의견을 듣고 있다. ⓒ이건태 의원실

부천시는 이 의원의 제안을 바탕으로 평일 출근시간대인 오전 6시 30분부터 8시 30분까지 똑버스를 노선형으로 운행하는 방안을 검토하고, 내년 3월 운행을 목표로 추진할 계획이다.

똑버스는 정해진 노선 없이 승객이 호출하면 이동하는 경기도의 수요응답형(DRT) 교통수단이다. 부천 소사구 범박·옥길동 일대에서는 2024년 4월부터 차량 4대가 운행하고 있다.

하지만 출근시간대에는 범박·옥길 지역 대규모 공동주택 단지에서 천왕역으로 이동하려는 수요가 집중되면서 호출 대기시간이 길어지고, 차량 운행 효율이 떨어지는 등 불편이 이어져 왔다.

이에 이 의원은 출근시간대만큼은 똑버스가 정해진 시각과 정류소에 따라 운행해 주민들을 천왕역까지 안정적으로 수송할 필요가 있다고 제안했다. 출근시간대 외에는 기존 호출형 운행 방식을 유지하는 방안이다.

현재 검토 중인 노선은 범박힐스테이트를 시작으로 일루미스테이트, 자이·호반베르디움, 스타필드시티부천, 옥길브리즈힐, LH옥길센트럴힐을 거쳐 천왕역에 도착하는 약 7.5km 구간이다.

부천시는 다음 달 말 부천시정연구원의 '똑버스 운영효율화 방안' 연구 최종안이 나오면 내년 1~2월 중 시행 가능성을 검토할 예정이다. 이후 운수업체 협의와 개선명령, 똑타 앱 노선 반영 등의 절차를 거쳐 내년 3월 운행을 시작한다는 구상이다.

이건태 의원은 “지하철역이 없어 매일 아침 출근길 불편을 겪는 옥길·범박 주민들의 목소리를 부천시에 직접 전달했다”며 “옥길·범박역 신설과 함께, 당장 주민들이 출근길 변화를 체감할 수 있도록 똑버스 노선형 운행을 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.