▲고령군 다산면 소재 선박엔진 부품 전문 제조기업 ㈜용진(대표 곽동범)이 지난 26일 ‘2026년 경북PRIDE기업’에 선정돼 이철우 도지사와 기념촬영을 하고 있다ⓒ고령군

선박이 바다 위를 힘차게 달리려면 눈에 잘 띄지 않는 엔진 부품 하나하나의 품질이 뒷받침돼야 한다. 고령군 다산면에서 선박엔진 부품을 만드는 ㈜용진이 탄탄한 제조 기술력을 인정받아 경북을 대표하는 유망기업 반열에 올랐다.

고령군은 다산면 소재 선박엔진 부품 전문 제조기업 ㈜용진(대표 곽동범)이 지난 26일 ‘2026년 경북PRIDE기업’에 선정됐다고 밝혔다.

2008년 설립된 ㈜용진은 선박엔진 부품 한 분야에 집중하며 기술개발과 생산공정 혁신을 이어온 기업으로, 이 회사의 경쟁력은 제품을 만드는 과정 곳곳을 자체적으로 소화할 수 있다는 데 있다.

㈜용진은 목금형 제작부터 주조, 가공, 모듈 생산까지 전 공정을 아우르는 일관생산체계를 구축과 함께, 제품 생산의 각 단계를 직접 관리할 수 있어 품질을 안정적으로 유지하고 생산 효율을 높일 수 있는 기반을 갖춘 것이다. 단순히 부품을 생산하는 데 그치지 않고 제조 전반의 경쟁력을 키워온 셈이다.

이번 경북PRIDE기업 선정은 이 같은 기술력과 성장 가능성을 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

경북PRIDE기업 육성사업은 경북도가 우수한 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 도내 중소기업을 발굴해 지역 대표기업으로 육성하는 사업으로, 재무 건전성·기술력·글로벌 역량·성장 전략 등을 종합적으로 평가한다.

㈜용진은 이번 선정을 계기로 수출 역량 강화와 기업 맞춤형 지원, 중소기업 운전자금 융자한도 우대 등 다양한 지원을 받게 된다. 그동안 축적한 제조 기술력을 바탕으로 해외시장 진출을 확대하고 글로벌 경쟁력을 높일 기회도 확보했다.

곽동범 대표는 “경북PRIDE기업 선정은 임직원 모두가 기술개발과 품질 향상을 위해 끊임없이 노력해 온 결실”이며, “앞으로도 지속적인 기술혁신으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장해 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여하겠다”고 말했다.

고령군 관계자는 “이번 선정은 지역 중소기업의 우수한 기술력과 성장 잠재력을 인정받은 성과”며, “유망기업을 적극 발굴하고 체계적인 지원을 통해 고령을 대표하는 경쟁력 있는 기업으로 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

지역에서 쌓은 기술력이 세계 시장을 향한 경쟁력으로 이어질 수 있을지 주목된다. 고령의 한 제조기업이 선박엔진 부품 분야에서 새로운 도약을 준비하고 있다.