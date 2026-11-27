ⓒ 전북경찰청

술자리가 잦아지는 연말연시를 맞아 전북경찰이 음주운전 특별단속에 나선다.

전북경찰청은 오는 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 두 달간 음주운전 특별단속을 실시한다고 27일 밝혔다.

경찰에 따르면 지속적인 음주운전 특별단속 등으로 올해 10월 말까지 도내 음주운전 교통사고 사망자(1명)는 지난해 같은 기간(4명)보다 75% 감소했다.

하지만 연말연시 음주운전 위험도 커질 것으로 보고 도내 일제단속을 기존 주 2회에서 주 3회로 확대하기로 했다.

심야 시간대와 출근길 단속도 실시하며 유흥가, 식당가 주변 및 주요 진·출입로에서 장소를 수시로 바꾸는 이동식 단속을 병행한다.

아울러 음주운전 차량 동승자 방조 행위를 적극 수사하고 음주운전 차량 압수·몰수도 강력하게 추진할 방침이다.

신효섭 전북경찰청장은 "음주운전은 본인은 물론 타인의 생명까지 앗아가는 중대한 범죄"라며 "단 한잔의 술을 마셨더라도 절대 운전대를 잡지 말고 전날 과음한 경우 다음 날 출근길에도 대중교통을 이용해 주시길 당부드린다"고 전했다.