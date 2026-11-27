▲남은경 달서구 의원(월성1·2동)ⓒ달서구의회

대구 달서구의회가 조직개편에 따른 행정의 역할 재정립과 청소년 범죄 예방이라는 두 가지 과제를 동시에 꺼내 들었다.

탄소중립과 지속가능발전 정책이 부서 간 업무 이관 과정에서 추진 동력을 잃지 않도록 해야 한다는 지적과 함께, 갈수록 지능화되는 청소년 범죄에 대응해 보여주기식 교육에서 벗어나 몸으로 익히는 실전형 안전교육을 강화해야 한다는 목소리도 나왔다.

이는 정책은 행정이 책임지고, 안전은 지역사회가 함께 지켜야 한다는 공통된 문제의식이 담겼다.

남은경 달서구 의원(월성1·2동)은 27일 열린 '제325회 제2차 정례회' 5분 자유발언에서 조직개편에 따른 탄소중립 및 지속가능발전 업무의 효율적인 추진체계 마련을 촉구했다.

달서구는 이번 조직개편안에 따라 미래전략과를 폐지하고, 기존 업무를 기후환경과와 기획예산과로 나눠 이관할 예정이다. 탄소중립 업무는 기후환경과가, 지속가능발전위원회와 지속가능발전협의회 업무는 기획예산과가 맡는 구조다.

문제는 단순한 업무 분장이 아니라 정책을 누가 책임지고, 현장에서 누가 실행력을 확보하느냐는 점이다.

남 의원은 먼저 탄소중립지원센터 운영 종료에 따른 공백을 최소화해야 한다고 강조했다. 이는 탄소중립·녹색성장 기본계획과 기후위기 적응대책의 수립·시행을 기후환경과가 책임지고 추진하되, 전문적인 분석과 연구는 지역 대학 및 연구기관과 협력해 보완해야 한다는 것이다.

특히 대구 8개 구·군 가운데 달서구를 제외한 7곳이 환경부서에서 관련 업무를 담당하고 있다는 점을 들어, 기후환경과 중심의 책임 행정이 필요하다고 지적했다.

지속가능발전 정책의 역할 구분도 핵심 과제로 제시했다. 정책의 기본전략과 평가를 심의하는 지속가능발전위원회는 기획예산과가 맡고, 민·관·산·학이 함께 참여해 현장에서 실천사업을 추진하는 지속가능발전협의회는 기후환경과가 주관해야 한다는 구상이다.

행정의 정책 수립과 주민들의 실천 활동이 서로 다른 부서에서 따로 움직이는 일이 없도록 연결고리를 분명히 해야 한다는 취지다.

협의회의 운영 기반 확충도 주문했다.

현재 담당 공무원 1명이 100여 명에 달하는 회원 관리와 사업 발굴을 도맡는 구조로는 지속적인 활동을 기대하기 어렵다는 것이다. 남 의원은 전담 사무국 설치와 환경·경제·사회 분야별 분과위원회 구성을 제안하고, 이를 뒷받침할 별도의 협의회 구성 및 운영 지원 조례 제정도 요구했다.

▲고명욱 대구 달서구의원(송현1·2동·본동·본리동)ⓒ달서구의회

이어 고명욱 의원(송현1·2동·본동·본리동)은 같은 정례회 '제1차 본회의' 5분 자유발언에서 청소년 범죄 예방교육의 실효성을 정면으로 짚었다.

스마트폰 메시지 한 통으로 시작되는 사이버폭력부터 딥페이크 성범죄, 디지털 그루밍, 불법 도박과 마약까지 청소년을 둘러싼 범죄가 갈수록 다양하고 교묘해지고 있지만, 현재의 예방교육은 여전히 영상 시청과 이론 전달에 머물러 있다는 지적이다.

고 의원은 학교폭력 피해 응답률이 6년 연속 상승하고, 딥페이크 범죄 피해자와 피의자 가운데 10대 비중이 가장 높다는 점을 언급하며 청소년 범죄의 심각성을 강조했다.

특히 청소년이 범죄의 피해자가 되는 데 그치지 않고 자신도 모르게 가해자로 연루될 수 있는 만큼, 단순히 범죄 유형을 알려주는 교육만으로는 대응에 한계가 있다고 진단했다.

고 의원이 제안한 해법은 체험형 안전교육이다. 위험 상황을 직접 경험하고 대처 방법을 몸으로 익혀야 실제 위기에서도 스스로를 보호하고 주변에 도움을 요청할 수 있다는 것이다.

이를 위해 지역사회 차원의 체험형 교육을 도입하고, 학교 안 청소년뿐 아니라 학교 밖 청소년과 취약계층 청소년, 학부모까지 교육 대상을 확대해야 한다고 제안했다. 학교전담경찰관과 관련 전문가 등 관계기관을 연계한 통합 안전망 구축도 강조했다.

이미 '대구시달서구 청소년 육성 및 지원에 관한 조례' 등 지역 차원의 제도적 근거가 마련돼 있는 만큼, 이를 실제 사업으로 연결하는 행정의 실행력이 중요하다는 설명이다.

두 의원의 발언은 분야는 다르지만 결국 달서구 행정이 정책을 만드는 데 그치지 않고 주민이 체감하는 성과로 이어지도록 해야 한다는 공통된 메시지를 던졌다.

남 의원이 탄소중립과 지속가능발전 정책의 책임 주체를 명확히 하고 주민 참여 기반을 강화해야 한다고 주문했다면, 고 의원은 청소년 안전교육을 이론 중심에서 현장 대응 중심으로 바꿔야 한다고 촉구한 것이다.

남 의원은 “기획예산과는 정책 총괄·조정을, 기후환경과는 탄소중립 정책 추진과 지속가능발전 관련 구민 실천사업 및 협의회 운영 지원을 맡아 행정 정책과 구민 실천이 유기적으로 연계돼야 한다”고 강조했다.

고 의원도 “청소년의 안전은 학교만의 힘으로 완성될 수 없다”며 “아이들이 범죄의 피해자도 가해자도 되지 않고 스스로와 친구들을 지킬 힘을 기를 수 있도록 교육도시 달서구가 실질적인 안전교육에 나서야 한다”고 당부했다.

행정의 조직개편이 정책의 후퇴가 아닌 새로운 도약의 계기가 되고, 청소년 안전교육이 일회성 행사에 그치지 않으려면 결국 필요한 것은 현장 중심의 실행력이다. 두 의원의 5분 발언이 달서구의 행정과 교육 현장에 어떤 변화로 이어질지 주목된다.