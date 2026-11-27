▲민상대 대구달서구의원(본리·송현1·2동·본동)ⓒ달서구의회

이웃에게 한 시간의 도움을 건네고 언젠가 자신도 필요한 도움을 받는 동네, 그리고 집 앞 공기까지 안심하고 마실 수 있는 동네. 대구 달서구의회에서 주민들의 일상과 직결된 두 가지 생활밀착형 정책 제안이 나왔다.

고령화와 1인 가구 증가로 커지는 돌봄 공백을 주민 간 상호부조로 메우자는 제안과 열병합발전소·성서소각장 운영 변화에 따른 대기환경 영향을 꼼꼼히 살펴 주민 건강권을 지켜야 한다는 주문이다. 아울러 복지와 환경이라는 서로 다른 분야지만, 주민들이 실제 생활공간에서 체감할 수 있는 변화를 만들어야 한다는 공통된 문제의식이 담겼다.

민상대 대구달서구의원(본리·송현1·2동·본동)은 27일 '제325회 제2차 정례회 제1차 본회의' 5분 자유발언에서 주민들이 서로의 시간과 재능을 나누는 '달서구 시간은행' 도입을 제안했다.

시간은행은 말 그대로 이웃에게 도움을 준 시간을 저축하고, 필요할 때 다른 사람의 도움으로 돌려받는 제도로서, 한 주민이 다른 주민에게 1시간 동안 도움을 주면 1시간이 적립되고, 나중에 자신이 도움이 필요할 때 적립한 시간만큼 서비스를 이용하는 방식이다.

예를 들어 스마트폰 사용이 서툰 어르신에게 휴대전화 사용법을 알려주거나 병원 진료에 동행하고, 혼자 하기 어려운 전등 교체를 돕거나 갑작스러운 상황에 아이를 돌봐주는 활동 등이 모두 시간으로 인정된다. 이는 전문적인 기술이나 경제적 여건과 관계없이 누구나 자신의 능력과 시간을 나눌 수 있다는 점이 특징이다.

민 의원은 기존 복지서비스와 시장경제만으로는 주민들의 일상에서 발생하는 크고 작은 돌봄 수요를 모두 해결하기 어렵다고 진단했다. 특히 고령인구와 1인 가구가 늘어나는 상황에서 행정의 지원만 기다리거나 개인이 모든 문제를 감당하는 방식으로는 한계가 있다는 것이다.

민상대 의원은 "행정이 모든 문제를 해결하기 어렵고 개인에게만 떠넘길 수도 없는 만큼 주민이 서로 연결되는 관계망을 만들어야 한다"며, "시간은행이 단순한 봉사활동을 넘어 지역사회 공동체를 회복하는 새로운 대안이 될 수 있다"고 강조했다.

또한 제도의 안정적인 정착을 위해서는 구체적인 운영 기반이 필요하다는 점도 짚었다.

이는 기존 복지관과 주민자치시설 등 지역 내 공간을 활용해 생활권별 거점을 마련하고, 참여자 관리와 활동 연계를 맡을 전문 운영인력을 지원해야 한다는 것이다. 아울러 소규모 시범사업으로 운영 성과와 주민 반응을 확인한 뒤 단계적으로 확대하고, 별도의 근거 조례를 제정해 지속성을 확보할 것을 제안했다.

민 의원은 주민과 현장단체, 관계기관이 함께 참여하는 공론의 장을 마련하고 조례 제정과 시범사업 추진에 적극 나서달라고 집행부에 요청했다.

주민의 일상을 지키기 위한 또 다른 과제는 환경이다.

▲곽병희 달서구 의원(진천동·유천동)ⓒ달서구의회

곽병희 달서구 의원(진천동·유천동)은 같은 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 열병합발전소와 성서소각장 운영에 따른 월배권 대기환경 관리 강화와 인근 주민에 대한 실질적인 지원책 마련을 촉구했다.

곽 의원이 주목한 것은 두 시설의 운영 변화다.

열병합발전소는 기존 중유에서 액화천연가스로 연료를 전환하면서 발전용량이 44MW에서 270MW로 늘었으며, 성서소각장 역시 2030년 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 하루 처리용량 360t 규모의 증설 1호기를 지난 7월 가동했다.

시설 개선과 운영 확대가 이뤄진 만큼 주민들이 실제 생활하는 공간의 대기질도 더욱 면밀하게 살펴야 한다는 주장이다.

곽 의원은 굴뚝에서 측정되는 배출농도만으로 주변 지역의 대기환경을 판단해서는 안 된다고 지적했다. 배출물질의 확산과 지상 농도는 굴뚝 높이와 배출 조건뿐 아니라 풍향·풍속 등에 따라 달라지며, 배출농도가 낮더라도 가동시간과 배출가스량이 늘어나면 총배출량은 증가할 수 있기 때문이다.

이에 따라 두 시설의 배출 현황과 연간 온실가스 배출량을 확인하고, 시설 운영 변화가 진천동과 유천동을 비롯한 월배권 주민들의 생활환경에 어떤 영향을 미치는지 객관적인 자료로 확인해야 한다고 강조했다.

구체적인 대안도 제시했다.

대구시와 시설 운영기관의 협의를 통해 월배권 학교와 공동주택 등에 대기질 측정 지점을 추가하고, 분기별 측정 결과를 주민들에게 공개하자는 것이다. 측정 자료를 풍향과 시설 가동 자료 등과 함께 분석해 이상 징후가 발견되면 신속하게 원인을 조사하고 저감 조치까지 이어지도록 해야 한다고 주문했다.

시설 주변 주민들이 환경문제에 대한 불안감을 호소하는 데 그치지 않고, 객관적인 측정 자료를 통해 환경 변화를 확인하고 행정에 개선을 요구할 수 있는 체계를 만들자는 취지다.

주민과의 상생 방안도 빠뜨리지 않았다. 열병합발전소 지역상생협력실무협의회를 정례화해 실질적인 협의가 이뤄지도록 하고, 성서소각장 주민지원협의체에도 주민들의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 달서구 집행부가 적극적으로 지원해야 한다고 제안했다.

곽 의원은 주민의 건강권과 환경권을 보장하고 안심할 수 있는 생활환경을 만드는 것이 행정의 책무라며 구청장과 관계 부서의 적극적인 역할을 당부했다.

두 의원의 제안은 결국 주민의 삶을 얼마나 세밀하게 들여다보고 행정의 정책으로 연결하느냐에 초점이 맞춰져 있다.

민 의원이 이웃 간 시간과 재능을 나누는 관계망으로 복지의 빈틈을 메우자고 했다면, 곽 의원은 주민들이 숨 쉬고 생활하는 공간의 환경을 데이터로 확인하고 실질적인 개선책을 마련하자고 요구한 것이다.

복지는 행정의 지원을 넘어 이웃 간 연결로, 환경관리는 시설 운영자의 설명을 넘어 주민이 신뢰할 수 있는 측정과 공개로 나아가야 한다는 의미다.

달서구가 두 의원의 제안을 실제 정책과 사업으로 구체화해 주민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있을지 주목된다.