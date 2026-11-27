범죄피해자가 사건 발생 초기부터 신속하게 보호와 지원을 받을 수 있도록 국가와 지방자치단체의 책임을 강화하고 현장 중심의 지원체계를 마련하는 법안이 추진된다.

더불어민주당 관계성범죄대책특별위원회 공동위원장인 송옥주 국회의원(경기 화성갑)은 범죄피해자 지원의 골든타임을 확보하기 위해 '범죄피해자 보호법 일부개정법률안'과 '범죄피해자보호기금법 일부개정법률안'을 대표 발의했다고 27일 밝혔다.

▲지난 25일 열린 더불어민주당 관계성범죄특별위원회가 개최한 관계성범죄 근절을 위한 국회 토론회에서 송옥주 공동위원장이 발언하고 있다. ⓒ송옥주 의원실

이번 법안은 복잡한 신청·심사 절차와 기관별로 분산된 지원체계로 인해 범죄피해자가 긴급 생계·주거·의료 지원을 제때 받지 못하는 문제를 개선하는 데 초점을 맞췄다.

특히 경찰이 피해 현장에서 긴급지원 필요성을 확인하더라도 별도의 행정절차를 거쳐야 했던 기존 구조를 개선해 신속한 현장 대응이 가능하도록 했다.

범죄피해자 보호법 개정안에는 경찰관서장이 피해자의 위험성을 평가하고 신변안전조치를 할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 긴급지원이 필요한 경우 신청이나 지원 필요성 확인 후 24시간 이내에 지원 여부를 결정하고 즉시 지급하도록 했다.

긴급 생계비와 응급 치료비, 주거이전비 등은 사전 심사를 생략하고 먼저 지원한 뒤 심사하는 '선지원·후심사' 제도를 도입하며, 경찰관이 현장에서 긴급지원금을 직접 지급할 수 있는 근거도 마련했다.

최초 접촉 기관의 권리 안내와 원스톱 신청 접수를 의무화하고 기관 간 사례관리 체계도 구축하도록 했다. 범죄피해구조금은 신청 후 30일 이내 지급 여부를 결정하고, 결정 후 7일 이내 지급하도록 절차를 구체화했다.

이와 함께 가정폭력과 교제폭력, 스토킹, 성폭력 등 관계성 범죄는 원칙적으로 형사조정을 제한하고, 피해자의 자발적인 동의와 안전이 확보된 경우에만 조정이 이뤄지도록 하는 내용도 포함됐다.

범죄피해자보호기금법 개정안은 기금 관리·운용 체계를 법무부 중심에서 범정부 공동 조정체계로 전환하는 것이 핵심이다. 기금 관리 주체를 국무총리 소속 범죄피해자보호기금관리기관으로 이관하고, 국무총리 소속 정책조정위원회를 설치해 부처 간 기금 배분과 사업 조정을 총괄하도록 했다.

경찰청장이 신변 보호와 긴급 생계비 등 현장 지원사업 예산을 직접 산정해 제출하고, 배분된 기금을 치안 현장에서 집행할 수 있는 근거도 마련했다.

특히 피해자에게 직접 지급되는 지원 예산 비율을 법 시행 후 최초 기금운용계획 수립 시 30% 이상 확보하고, 5년 이내에 40% 이상으로 확대하도록 했다. 매년 예산 집행액과 직접지원 비율, 신청부터 지급까지 걸리는 시간 등을 국회에 보고하고 공개하도록 하는 내용도 담았다.

송옥주 의원은 “이번 법안 발의는 서지연 공동위원장의 요청에 따라 긴밀한 협의를 거쳐 이뤄졌다”며 “범죄피해자 보호를 위한 골든타임을 놓치지 않고, 신속한 지원과 피해자가 체감할 수 있는 실질적인 구제를 도모하기 위해 패키지 법안의 국회 통과에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.