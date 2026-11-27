▲천안 성성호수공원 일대 전경 ⓒ프레시안 DB

충남 천안시가 급증하는 아파트 미분양에 대응해 신규 공동주택 사업승인 제한까지 검토하고 있다.

27일 천안시의회 건설도시위원회 공동주택과 행정사무감사에서 김영한 의원은 관내 미분양 주택 관리 실태를 점검하고 중장기적인 주택공급 관리대책 마련을 주문했다.

천안시가 제출한 행정사무감사 자료에 따르면 지난 9월 말 기준 관내 미분양 공동주택은 4544세대에 달한다.

규모별로는 전용면적 60㎡ 이하 54세대, 60㎡ 초과 85㎡ 이하 3727세대, 85㎡ 초과 763세대로, 중소형 주택이 전체 미분양 물량의 83.2%를 차지했다.

유경상 공동주택과장은 이날 감사에서 미분양 물량이 4252세대에 달한다며 성성호수공원 주변 14개 단지에 1만4781세대의 공급 물량이 집중된 것을 올해 미분양 급증의 주요 원인으로 꼽았다.

시는 미분양 해소를 위해 미착공 사업장 등에 매달 미분양 현황을 등기우편으로 보내고 분양 시기와 분양 가격 조정을 요청하고 있다.

유 과장은 “미분양 문제가 감당하기 어려운 수준에 이르면 시장 방침에 따라 분양이나 신규 사업승인을 제한하는 방안까지 고려할 수 있다”는 입장을 밝혔다.

실제 대구시는 지난 2023년 1월 미분양 급증에 대응해 신규 주택건설사업계획 승인을 전면 보류했다. 이후 미분양 물량이 2023년 2월 1만3987세대에서 올해 8월 4162세대로 줄자 지난 10월 승인 보류 조치를 해제했다.

천안에서는 최근 3년간 공동주택 건설사업 24건이 승인됐으며 이 중 18건은 공사가 진행 중이고 6건은 착공하지 않은 상태다.

여기에 성성호수공원 주변 16개 단지의 아파트 건설을 위한 개별 도시개발사업도 추진 움직임을 보이고 있어 선제적인 공급 관리가 필요한 상황이다.

김 의원은 “미분양 해소를 위한 단기적인 대응에 그치지 않고 도시계획과 연계한 중장기 주택공급 관리계획을 마련할 것”을 주문했다.

유 과장은 “시 차원에서 주택공급 물량과 시기를 자체적으로 조절할 수 있는 방안을 찾아 검토하겠다”고 답했다.





▲천안시의회 김영한 의원 ⓒ프레시안 DB



