경기 광명시가 내년 상반기 출범을 앞둔 광명산업진흥원을 이끌어갈 임원진 공개 모집에 나섰다.

광명시는 지역 산업 경쟁력을 높이고 기업의 성장과 발전을 체계적으로 지원할 광명산업진흥원의 임원 7명을 공개 모집한다고 27일 밝혔다.

▲광명시청 전경 ⓒ광명시

광명산업진흥원은 지역 산업의 기반을 강화하고 기업 성장에 필요한 다양한 지원사업을 추진하기 위해 설립하는 광명시 출연기관이다.

이번 모집 대상은 원장 1명, 상근이사 1명, 비상근이사 4명, 감사 1명 등 총 7명이다.

원장은 진흥원을 대표해 기관 운영 전반을 총괄하며, 상근이사는 원장을 보좌해 주요 사업과 경영 업무를 수행한다. 비상근이사는 이사회 구성원으로 주요 의사결정에 참여하고, 감사는 기관의 업무와 회계 전반을 점검하는 역할을 맡는다.

지원 희망자는 다음 달 14일 오후 6시까지 지원서와 자기소개서, 직무수행계획서, 관련 증빙자료 등을 제출하면 된다. 접수는 담당자 이메일 또는 광명시청 투자유치과 방문을 통해 가능하다.

지원 서류 양식은 광명시청 누리집 고시공고 게시판에서 내려받을 수 있으며, 모집 분야별 자격요건과 세부 사항도 확인할 수 있다.

자세한 사항은 광명시 투자유치과로 문의하면 된다.

시는 전문성과 역량을 갖춘 임원진을 구성해 광명산업진흥원의 안정적인 출범을 준비하고, 지역 기업의 경쟁력 강화와 산업 발전을 이끌어갈 기반을 마련할 계획이다.