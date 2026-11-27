▲고령교육지원청 대가야홀에서 지난 26일 관내 초등학교 4~6학년과 중학교 1~3학년 학생, 독도교육 담당 교사 등이 참석한 가운데 '2026학년도 독도교육 연수 및 독도 골든벨'을 개최하고 있다ⓒ고령교육지원청

독도를 바로 알고 몸으로 부딪치며 함께 성장하는 시간. 고령지역 학생들이 교실을 벗어나 역사와 영토주권을 배우고, 체육활동을 통해 협동심과 자신감을 키우는 특별한 교육의 장에 참여했다.

경북 고령교육지원청이 학생들의 올바른 역사인식 함양과 건강한 성장을 위해 체험 중심 교육을 잇달아 마련했다. 독도 전문가의 특강과 퀴즈로 영토주권 의식을 다지는 한편, 특수교육대상학생들에게는 마음껏 뛰고 친구들과 어울릴 수 있는 체육 한마당을 선사했다.

먼저 지난 26일 고령교육지원청 대가야홀에서는 관내 초등학교 4~6학년과 중학교 1~3학년 학생, 독도교육 담당 교사 등이 참석한 가운데 '2026학년도 독도교육 연수 및 독도 골든벨'이 열렸다.

이번 행사는 독도를 단순히 교과서 속 지명으로 배우는 데 그치지 않고, 역사적 의미와 영토주권의 중요성을 학생들이 직접 이해하고 체감할 수 있도록 마련됐다.

행사는 독도 전문가의 특강으로 문을 열었다. '독도 바로 알기'를 주제로 진행된 강의에서는 독도에 대한 역사적 사실과 올바른 이해를 돕는 교육이 이뤄졌다.

이어진 독도 골든벨에서는 학생들이 그동안 익힌 독도 관련 지식을 퀴즈로 풀어내며 실력을 겨뤘으며, 정답을 맞히는 순간의 기쁨은 물론, 문제마다 이어지는 상세한 해설을 통해 미처 알지 못했던 독도 이야기를 배우는 시간도 가졌다.

학생들에게는 퀴즈를 풀며 자연스럽게 독도에 대한 관심을 높이고, 우리 영토를 지키는 일이 왜 중요한지 생각해보는 기회가 됐다.

▲ 고령교육지원청추진한 '2026 특수교육대상학생 꿈끼튼튼 체육 한마당'장면ⓒ고령교육지원청

앞서 25일에는 고령군민체육관에서 특수교육대상학생들을 위한 '2026 특수교육대상학생 꿈끼튼튼 체육 한마당'이 펼쳐졌다.

이날 체육관은 학생들의 웃음과 응원으로 활기를 띠었다. 평소 교실에서 접하기 어려웠던 다양한 신체활동과 뉴스포츠, 어울림 게임이 진행되면서 학생들은 친구들과 호흡을 맞추고 마음껏 몸을 움직였다.

행사는 유치원·초등학생과 중·고등학생으로 나눠 오전과 오후에 걸쳐 학령별 맞춤형 프로그램으로 운영됐다. 학생들의 연령과 발달 특성을 고려한 활동을 통해 누구나 자신의 속도에 맞춰 참여하고 성취감을 느낄 수 있도록 했다.

전문 진행업체와 교사들의 안전 지도 아래 프로그램이 체계적으로 진행됐으며, 모든 학생이 부상 없이 행사를 마무리했다.

특히 이번 체육 한마당은 단순히 운동 실력을 겨루는 자리가 아니라 서로 어울리고 협력하며 자신감을 키우는 데 의미를 뒀다. 친구와 함께 규칙을 익히고 게임에 참여하는 과정 자체가 학생들에게는 새로운 도전이자 소중한 경험이 됐다.

행사에 참여한 한 학생은 "평소 쉽게 해보지 못했던 새로운 활동들을 규칙에 맞춰 함께하다 보니 시간 가는 줄 몰랐고 정말 즐거웠다"며 환하게 웃었다.

정태호 교육장은 독도교육과 관련해 "이번 독도 골든벨과 연수가 학생들의 영토주권 의식을 높이고 올바른 역사의식을 굳건히 하는 계기가 되길 바란다"며 지속적인 독도교육 프로그램 지원을 약속했다.

체육 한마당에 대해서도 "학생들이 체육활동을 통해 잠재된 끼와 재능을 마음껏 펼치고 자신감을 키우는 소중한 자리였다"며, "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울여 학생들의 건강하고 조화로운 성장을 위한 맞춤형 지원과 다양한 체험 기회를 확대하겠다"고 밝혔다.

역사를 배우는 힘과 함께 어울리며 성장하는 힘은 미래 세대가 갖춰야 할 중요한 자산이다. 고령교육지원청의 이번 행사는 지식 전달에 머무르지 않고 학생들이 직접 참여하고 경험하는 교육이 학교 현장에서 어떤 의미를 가질 수 있는지 보여줬다.