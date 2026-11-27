경상북도체육회 이준오 주임이 대한체육회가 주최한 ‘2026년 지정스포츠클럽 우수성과 공유대회’ 영상 부문에서 대상을 수상했다.

수상작에는 넓은 관할 면적과 인구 감소, 고령화 등 지역적 한계를 극복하기 위한 경북 지정스포츠클럽의 거점화 전략과 유소년 체육 영재 육성 과정 등이 담겼다. 생활체육 저변 확대와 전문체육 인재 발굴을 연계한 경북형 스포츠클럽 운영 모델이 높은 평가를 받았다.

이번 대회는 전국 지정스포츠클럽의 우수 운영 사례를 발굴하고 현장의 성과를 공유하기 위해 마련됐다. 대한체육회는 전국 시·도체육회 관계자와 스포츠클럽 사무국 직원, 지도자, 일반·학생 회원 등을 대상으로 수기와 영상 부문에 걸쳐 출품작을 심사했다.

특히 인구 감소와 고령화로 체육 인프라 유지 및 선수 육성에 어려움을 겪고 있는 지방의 현실 속에서 지정스포츠클럽을 중심으로 생활체육과 전문체육이 공존할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 이번 수상의 의미가 크다.

시상식은 오는 30일 서울 포시즌스호텔에서 열린다. 이 주임은 대한체육회장상을 받으며, 다음 달 7일부터 9일까지 일본 도쿄에서 진행되는 국외연수에 참가해 선진 스포츠클럽 운영 사례를 살펴볼 예정이다.

이준오 경북체육회 주임은 “ 현장의 생생한 기록이 좋은 평가로 이어져 뜻깊다”며 “앞으로도 지정스포츠클럽 모델 정착을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

손규진 경북체육회장 직무대행은 “이번 대상 수상은 도내 곳곳의 현장에서 도민의 건강과 유소년 꿈나무 육성을 위해 함께 땀 흘려주신 스포츠클럽 관계자들과 지도자, 그리고 도민 여러분이 함께 만들어낸 값진 결실”이라며 “지역 소멸 위기 속에서도 생활체육과 전문체육이 공존하는 경북형 스포츠 모델을 선도해 나가겠다”고 말했다.