경기 시흥시가 겨울철 폭설과 한파에 따른 시민 피해를 예방하기 위해 재난 대응체계 점검에 나섰다.

시흥시는 지난 26일 시청 재난안전상황실에서 ‘겨울철 대설·한파 대응훈련’을 실시하고, 재난 발생 시 신속하고 체계적인 대응을 위한 관계부서 간 협력체계를 점검했다고 27일 밝혔다.

▲겨울철 대설·한파 대응훈련 모습 ⓒ시흥시

이번 훈련은 겨울철 대설과 한파 상황을 가정해 도로 제설과 시민 안전 확보를 위한 대응 절차를 확인하고, 실제 재난 발생 시 부서 간 유기적인 협업이 이뤄질 수 있도록 마련됐다.

훈련에서는 간선·지선도로와 시민 보행로의 제설 대응 과정부터 재난안전대책본부와 통합지원본부 운영 절차까지 전반적인 대응체계를 살펴봤다.

특히 재난안전통신망과 영상회의 등 실시간 통신체계를 활용해 실제 재난 상황과 유사한 환경을 조성하고, 상황 전파와 초동 대응, 제설 자원 동원, 현장 조치 등 재난 대응 전 과정을 점검했다.

시는 이번 훈련을 통해 제설 장비와 인력의 투입 체계를 사전에 확인하고, 관련 부서와 동 행정복지센터 간 협력체계도 재정비했다. 이를 바탕으로 대설과 한파 발생 시 시민 불편을 최소화하고 인명 및 재산 피해를 예방한다는 방침이다.

이덕환 시 기획조정실장은 “겨울철 대설과 한파는 시민의 일상과 안전에 직접적인 영향을 미치는 재난인 만큼 초기 대응과 협업체계가 무엇보다 중요하다”며 “이번 훈련을 통해 현장 대응 역량을 높이고, 실제 재난 발생 시 더 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.