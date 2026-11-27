경기도소방재난본부가 대형 물류창고의 화재 위험을 줄이기 위해 소방과 민간전문가, 기업이 함께하는 현장 맞춤형 화재안전 관리체계를 확대한다.

27일 경기소방에 따르면 최근 5년간 도내 1만㎡ 이상 대형 창고시설에서 발생한 화재는 모두 53건으로, 10명의 인명피해와 6063억 원의 재산피해가 발생했다.

▲민·관 합동 대형화재 예방 컨설팅 현장 ⓒ경기도소방재난본부

대형 물류창고는 넓은 내부 공간과 고밀도 적재 구조로 화재 발생 시 불길이 빠르게 확산할 수 있고, 물류로봇과 자동화 설비 등 시설별 위험요인도 다양해 일률적인 안전관리만으로는 한계가 있다는 지적이다.

이에 경기소방은 시설별 위험요인을 사전에 찾아 개선하기 위해 지난 8월부터 소방공무원과 교수·소방기술사 등 민간전문가, 기업 관계자 12명으로 구성된 '대형물류창고 화재안전 컨설팅 협의체'를 운영해왔다.

협의체는 두 차례 합동 현장조사를 통해 물류 작업장 내 유도등 개선, 펌프별 수압개폐장치 분리, 물류로봇과 전기지게차 충전구역 안전구획 설치 등 시설 특성에 맞는 개선 방안을 마련했다. 해당 기업들은 권고사항을 수용해 시설을 단계적으로 개선하기로 했다.

특히 화재 발생 시 스프링클러에 물을 공급하는 송수구를 증설할 경우 스프링클러 작동 가능 면적이 60% 이상 확대되는 것으로 분석됐다.

쿠팡 동탄 물류센터의 자율 안전관리 사례도 다른 물류시설에 공유할 예정이다. 해당 센터는 소화설비의 물 공급 가능 시간을 기존 20분에서 60분 수준으로 늘리고, 대피 방향을 쉽게 확인할 수 있도록 유도등을 개선하는 등 자체적인 안전관리 수준을 높였다.

경기소방은 지난 20일 협의체 운영 결과보고회를 열고 주요 성과와 개선 사례를 공유했다. 이어 11월 넷째 주부터 도내 36개 소방서에 운영 사례를 전파하고, 내년 1월부터는 지역별 고위험 시설을 대상으로 민·관 합동 안전 협의체를 확대 운영할 계획이다.

경기도소방재난본부 관계자는 “안전관리의 목표는 법적 기준을 충족하는 데 그치는 것이 아니라 현장의 실질적인 화재 위험을 줄이는 데 있다”며 “소방의 현장 경험과 민간의 전문성, 기업의 자발적인 안전 투자가 결합된 새로운 예방체계를 정착시켜 나가겠다”고 밝혔다.