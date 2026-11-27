▲대구북구청 광장 빛거리 모습ⓒ대구 북구

대구 북구가 겨울밤을 밝히는 따뜻한 불빛과 청소년들의 열정으로 연말 분위기를 달구고 있다. 북구청 광장에는 주민들의 새해 소망을 담은 빛거리가 들어섰고, 지역 청소년 댄스동아리는 오랜 활동과 재능 나눔을 인정받아 전국 최우수상의 영예를 안았다.

먼저 북구청 광장은 연말연시를 맞아 주민들이 잠시 발걸음을 멈추고 겨울의 낭만을 즐길 수 있는 공간으로 변신했다.

북구청은 지난 26일 광장에서 빛거리 점등식을 열고 '행복한 오늘, 빛나는 북구'를 주제로 한 겨울철 빛거리 운영을 시작했다.

올해 빛거리는 화려하고 거대한 조형물보다는 아담한 광장 공간을 활용한 소박하면서도 따뜻한 분위기에 초점을 맞췄다. 조화롭게 배치된 빛 장식은 겨울밤 광장을 환하게 밝히며 주민들에게 일상 속 작은 쉼표를 선사한다.

특히 '행복한 오늘, 빛나는 북구'라는 문구에는 주민 한 사람 한 사람의 행복한 일상이 모여 지역의 밝은 미래를 만들어 간다는 의미를 담았다.

한 해를 바쁘게 달려온 주민들이 가족이나 이웃과 함께 광장을 찾아 사진을 남기고, 서로의 안부와 새해 소망을 나누는 겨울철 명소가 될 것으로 기대된다.

빛거리는 내년 1월 31일까지 매일 일몰 이후 점등된다.

▲대구 북구청소년회관 소속 청소년 댄스동아리 '블레이즈'공연 모습ⓒ대구북구

북구의 또 다른 자랑거리는 청소년들의 무대에서 나왔다. 북구청소년회관 소속 청소년 댄스동아리 '블레이즈'가 한국청소년활동진흥원이 주관한 '2026년 청소년 그룹활동 지원사업 우수사례' 공모에서 동아리 부문 최우수상인 성평등가족부 장관상에 선정됐다.

지난 1998년 창단한 블레이즈는 올해로 약 28년째 활동을 이어온 지역의 대표적인 청소년 댄스동아리로서, 청소년어울림마당과 지역 축제 등 다양한 무대에서 공연을 펼치며 청소년 문화를 알리고 지역사회에 활력을 불어넣어 왔다.

이번 수상에서는 단순히 공연 실력뿐 아니라 동아리 구성원들이 함께 성장해 온 과정이 높은 평가를 받았다. 동아리 간 교류와 협력은 물론 선후배 간 경험과 노하우를 공유하며 청소년 스스로 활동을 기획하고 이어온 점이 주목받았다.

특히 오랜 전통을 유지하면서도 새로운 구성원들이 자연스럽게 참여하고 재능을 키울 수 있는 자율적인 활동 문화를 만들어 왔다는 점에서 의미가 크다.

청소년들이 무대에서 갈고닦은 재능을 지역주민과 나누고, 선후배가 함께 성장하며 쌓아온 28년의 시간이 전국적인 성과로 이어진 셈이다.

시상식은 27일 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션파크홀에서 열리는 '2026년 청소년 그룹활동 지원사업 성과공유회'에서 진행된다.

이근수 북구청장은 "소박한 공간이지만 주민들이 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 정성을 다해 준비했다"며 빛거리에 대한 기대를 전했다.

이어 블레이즈의 수상에 대해서도 "단순한 동아리 활동을 넘어 공연과 봉사로 재능을 지역주민과 나누며 지역의 소중한 구성원으로 성장해 나가는 모습이 자랑스럽다"며, "앞으로도 지역사회에 밝은 에너지를 전하는 활동을 이어가길 응원한다"고 말했다.

겨울밤을 밝히는 광장의 불빛과 무대를 빛내는 청소년들의 열정. 북구는 주민에게는 따뜻한 연말의 추억을, 청소년에게는 성장의 무대를 선사하며 희망찬 새해를 준비하고 있다.