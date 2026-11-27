▲ 전북 전주시에서 활동하고 있는 어울림봉사단원들이 연말을 맞아 복지 시설을 찾아 위문품을 전달하고 있다.ⓒ

전북 전주에서 활동하는 ‘어울림 봉사단’이 지역 노인과 취약계층을 위한 식료품 지원과 안과 의료봉사에 나서며 따뜻한 이웃사랑을 실천했다.

어울림 봉사단은 27일 오전 10시부터 오후 2시까지 전주지역 사회복지시설 6곳을 대상으로 ‘식료품 및 안과 의료 지원 봉사’를 진행했다.

이번 봉사는 경제적·신체적 어려움을 겪는 노인들의 눈 건강을 돕는 한편, 지역 복지시설에 식료품을 지원해 나눔과 배려의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 선덕보육원과 선너머종합사회복지관, 꽃밭정이노인복지관, 평화1동주민센터, 전주종합사회복지관, 평화사회복지관 등 모두 6곳이다.

▲ 전북 전주시에서 활동하고 있는 어울림봉사단원들이 연말을 맞아 복지 시설을 찾아 의료봉사와 식품을 전달하고 있다.ⓒ

봉사단은 이날 노인들에게 약 200만원 상당의 돋보기안경 100개를 지원하고, 시력 확인과 안경 지급 등 안과 보건 봉사활동을 펼쳤다.

복지시설에는 닭다리 100박스, 총 6000개를 전달했다. 금액으로는 약 1320만원 상당이다. 이와 함께 떡 5박스, 총 250개도 지원했다.

전체 지원 규모는 약 1550만원 상당으로, 닭다리는 냉동차량을 이용해 각 시설에 순차적으로 전달됐다.

시설별로는 선덕보육원에 닭다리 10박스, 선너머종합사회복지관과 평화1동주민센터에 각각 20박스, 전주종합사회복지관과 평화사회복지관에 각각 12박스, 꽃밭정이노인복지관에 20박스가 지원됐다.

떡은 선너머종합사회복지관에 2박스, 꽃밭정이노인복지관에 3박스가 전달됐다.

꽃밭정이노인복지관에서는 노인들을 대상으로 돋보기안경 지원과 안과 의료봉사가 함께 진행됐다.

어울림 봉사단은 물품 전달에 그치지 않고 오는 28일에도 전주지역 취약계층 3가구를 찾아 가구당 연탄 200장씩 모두 600장을 전달할 예정이다. 회원들은 연탄 운반과 배달에도 직접 참여할 계획이다.

강종민 어울림봉사단 회장은 “작은 정성이지만 지역 어르신들과 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 도움이 필요한 현장을 찾아 지속적인 나눔과 봉사활동을 이어가겠다”고 밝혔다.