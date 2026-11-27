뮤지컬 배우 남경주 시가 자신의 여성 제자와 성관계를 시도한 사실은 인정하나 위력을 행사하거나 간음에 이르지도 않았다고 주장했다.

27일 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사)는 피감독자간음 혐의를 받는 남경주 씨의 국민참여재판 첫 공판을 열었다. 이 자리에서 남경주 측 변호인은 "피고인은 이 사건 공소사실 전부를 부인하며 무죄를 주장한다"고 밝혔다. 남경주 측은 성관계를 시도한 사실 자체는 인정했지만 피해자와 실질적인 보호·감독 관계가 성립하지 않았으며 위력을 행사하거나 실제 간음에 이르지도 않았다고 주장했다.

반면 검찰은 피해자가 남경주 씨의 강의를 수강하고 조교 업무를 제안받았다는 점과 남경주 씨가 뮤지컬계에서 갖는 영향력 등을 근거로 제자와의 보호·감독 관계가 성립한다고 주장했다.

남경주 씨는 지난해 12월 서울 서초구 자신의 작업실에서 제자들과 연말 모임을 가진 뒤 홀로 남은 여성 제자를 상대로 교수라는 지위와 사회적 영향력을 이용해 성폭행한 혐의를 받는다.

이후 남경주 측은 형사조정 절차를 통해 합의를 시도했으나 피해자가 이를 거부하면서 무산됐다. 이 사건으로 남경주 씨는 공연예술학부 부교수로 재직 중이던 홍익대학교에서 직위 해제됐다.