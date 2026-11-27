▲이신자 대구 달서구의원(죽전동·용산1동)ⓒ대구달서구의회

대구 달서구를 상징하는 구목(區木)인 편백나무가 제대로 뿌리내리지 못하고 있다.

올해 심은 편백나무의 고사율이 68.9%에 달하고 일부 공원에서는 10그루 중 9그루가 말라 죽은 것으로 나타나면서 식재 장소 선정부터 시공, 사후관리까지 전반적인 점검이 필요하다는 지적이 나왔다.

더욱이 수년간 추진된 편백나무 식재사업의 수량과 사업비 자료마저 제출할 때마다 달라져 행정의 자료 관리와 예산 집행 투명성에도 의문이 제기됐다.

이신자 대구 달서구의원(죽전동·용산1동)은 27일 열린 '제325회 제2차 정례회 제1차 본회의'5분 자유발언에서 구목인 편백나무 식재사업의 관리 실태를 지적하고 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.

이 의원이 특히 주목한 것은 편백나무의 높은 고사율이다. 올해 식재한 편백나무의 고사율은 9월 기준 68.9%에 이르렀으며, 송현공원은 무려 90%로 집계됐다. 어렵게 예산을 들여 나무를 심었지만 상당수가 제대로 뿌리내리지 못한 채 사라진 셈이다.

나무를 심는 것만큼 중요한 것이 얼마나 잘 자라도록 관리하느냐는 점에서 단순한 생육 부진으로 넘길 사안이 아니라는 게 이 의원의 지적이다.

이 의원은 지난 행정사무감사에서도 이 문제를 제기한 데 이어 이번 5분 발언에서 식재 장소의 적절성, 식재 과정의 문제, 토양과 생육환경, 사후관리 실태 등을 종합적으로 조사해 고사 원인을 밝혀야 한다고 강조했다.

문제는 나무의 생육 상태에만 그치지 않았다. 사업의 규모와 예산을 확인하기 위해 제출받은 자료가 세 차례나 달라졌다는 사실도 도마 위에 올랐다.

이 의원에 따르면 2022년부터 2026년까지 편백나무 식재사업 자료를 처음 제출받았을 때는 총 4만9천644그루에 사업비 약 21억 원으로 나타났다. 두 번째 자료에서는 식재 수량은 동일했지만 사업비가 34억 원을 넘어섰고, 세 번째 자료에서는 식재 수량이 4만8천802그루로 줄어든 반면 사업비는 약 38억 원으로 늘어났다.

특히 2024년 사업의 경우 사업비가 처음에는 약 1억 원으로 제시됐다가 두 번째 자료에서는 약 7억 원, 세 번째 자료에서는 약 16억 원으로 바뀌었다. 식재 수량 역시 1만360그루에서 9천160그루로 달라졌다.

같은 사업을 두고 자료를 받을 때마다 수량과 금액이 달라진다면 어떤 수치를 기준으로 사업 성과와 예산 집행을 판단해야 하는지 의문이 생길 수밖에 없다.

이 의원은 집행부에 연도별 자료 차이가 발생한 원인을 명확히 설명하고, 사업비 집행내역과 고사한 편백나무에 대한 조사 결과 및 사후조치 내역을 투명하게 공개할 것을 요구했다.

일회성 자료 제출이나 개별 사업별 사후 확인만으로는 같은 문제가 반복될 수 있는 만큼 체계적인 관리 시스템도 제안했다.

계속사업마다 예산과 실제 집행액, 식재 수량, 생육 상태, 사후관리 결과 등을 한눈에 확인할 수 있는 이른바 '사업 관리 카드'를 만들어 사업의 시작부터 마무리까지 이력을 관리하자는 것이다. 우선 편백나무 식재사업에 적용한 뒤 다른 계속사업으로 확대하면 행정의 책임성과 업무 연속성을 높일 수 있다는 설명이다.

이 의원은 "주민들은 편백나무가 잘 자라 우리 구의 녹지와 환경을 아름답게 만들어 주기를 기대했다"며, "같은 문제가 반복되지 않도록 개선책을 마련해 투명하고 책임 있는 행정으로 구민께 답해 주시길 바란다"고 당부했다.

나무를 심는 데 들어간 예산보다 중요한 것은 그 나무가 제대로 살아남아 주민들에게 녹지와 쉼터를 제공하는 일이다.

편백나무의 높은 고사율과 엇갈리는 사업 자료가 드러낸 이번 문제는 단순한 조경사업의 실패를 넘어 공공예산을 투입한 사업의 성과를 어떻게 관리하고 책임질 것인지에 대한 과제를 달서구에 남겼다.