이재명 대통령은 문화체육관광부 장관 교체와 관련한 '기습 통보' 보도에 대해 "객관적 사실에 맞춰 정정해 주시기 바란다"고 해당 언론에 요청했다.

이 대통령은 27일 X(옛 트위터)에 최휘영 문체부 장관이 올린 글을 공유하며 "좋은 직장 버려두고 나라를 위해 장기간 헌신해준 최 장관님에게 감사와 격려는 못할망정 명예를 훼손해서야 되겠나"며 이같이 썼다.

그러면서 "확인 안 된 기사를 쓰고 그에 기초해서 한 잘못된 주장은 그들에겐 큰 의미 없는 것이겠지만, 인사권자인 대통령이나 국무총리, 인사 대상자인 최 장관님에게는 명예와 평판을 훼손하는 중대한 문제"라고 했다.

이 대통령이 공유한 글에서 최 장관 역시 "저의 경우 이미 사의를 표명했고 이번 개각 대상임을 한참 전부터 알고 있었다"고 했다.

최 장관은 "대중문화교류위원회 전체회의를 주재하던 도중에 개각 발표가 났고, 그래서 그 자리에 계신 위원님들에게 자연스럽게 고별 인사를 드렸을 뿐"이라며 "대체 무엇이 '기습 통보'라는 것인지 당혹스러울 따름"이라고 했다.

이어 "당사자에게 최소한의 사실관계조차 제대로 확인하지 않고 어떻게 이렇게 콕 집어 사실과 전혀 다른 왜곡된 기사를 내보낼 수 있는지 납득하기 어렵다"며 "해당 언론사는 지금이라도 잘못된 보도를 바로잡고 기사를 내려주기 바란다"고 했다.

이와 관련해 지난 25일 TV조선은 이번 11.23 개각 당시 일부 교체 대상자들이 교체 사실을 미리 통보받지 못했다는 취지로 보도한 바 있다.