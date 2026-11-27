경기도가 내년도 필수경비 확보와 주요 현안사업 추진을 위해 국회에 국비 지원 확대를 요청하며 막바지 예산 확보에 나섰다.

27일 도에 따르면 추미애 지사는 이날 이광재 국회 예산결산특별위원장을 만나 '2027년 경기도 현안 및 비상 국비 지원'을 건의했다.

▲추미애 경기도지사가 이광재 국회 예산결산특별위원장에게 경기도 현안 지원을 건의하고 있다. ⓒ경기도

이번 면담은 추 지사 취임 이후 세 번째로, 지난 9월과 10월에 이어 국회 예산 심의 과정에서 경기도의 재정 상황과 주요 현안사업의 필요성을 설명하기 위해 마련됐다.

추 지사는 경기도가 2027년도 본예산을 '민생사수예산'으로 편성했지만, 가용재원 부족으로 일부 법정 경비와 공무원 인건비 3개월분을 반영하지 못하는 등 재정 여건이 어려운 상황이라고 설명했다.

이에 따라 국비 지원이 필요한 86개 주요 사업 가운데 38개 사업에 대해 총 1조 2229억 원의 증액을 요청했다.

특히 국가가 부담해야 할 사업의 재정 책임을 지방자치단체가 떠안고 있는 문제를 지적하며 관련 예산 반영을 강조했다. 주요 건의 사업은 의료급여 수급자의 장기요양시설·재가 급여 지원 9036억 원, 노동감독관 인건비 205억 원, 누리과정 차액 보육료 지원 637억 원 등이다.

국비 지원 확대와 함께 지방재정 제도 개선도 요청했다. 소방재정에 대한 국가 부담을 확대하고 미래대응기금의 합리적인 배분 기준을 마련해야 한다는 것이다.

추 지사는 현행 보통교부세 산식만으로는 경기도의 재정 여건과 행정수요를 충분히 반영하기 어렵다며, 미래대응기금 배분 과정에서 인구와 복지, 산업체 비중은 물론 도민 1인당 가용재원 부족 규모와 경기도의 국가경제 기여도 등을 종합적으로 고려해 달라고 요청했다.

또한 신도시 조성에 따른 취득세 수입 증가만으로는 경기도의 구조적인 재정 문제를 해결하기 어렵다며 지방재정 제도의 근본적인 개선 필요성을 강조했다. 내년도 본예산에 반영하지 못한 공무원 인건비 등 필수경비의 재원 확보에도 국회 차원의 관심과 지원을 당부했다.

이에 이광재 예결위원장은 “경기도의 재정위기 상황을 잘 알고 있다. 지방재정 문제의 돌파구를 마련해야 한다”며 “최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 도는 도 역사상 처음으로 '2027년 국비 확보를 위한 종합상황실'을 운영하며 소방재정 국비 확보와 미래대응기금 배분 등 주요 현안 해결을 위한 국회 대응을 이어가고 있다.

도는 국비 확보와 지방재정 제도 개선을 통해 필수경비 재원을 마련하고 도민 생활과 직결된 주요 사업의 안정적인 추진 기반을 확보한다는 방침이다.