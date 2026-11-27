▲대구 달성군 청소년지도협의회가 지난 26일 달성군청소년센터에서 '지도위원 역량 강화 워크숍'을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구달성군

대구 달성군에서 지역사회를 지키고 이웃을 돕는 사람들이 한자리에 모였다.

청소년들의 건강한 성장을 위해 현장을 누벼온 청소년지도위원들은 전문성을 다지고, 대학생들은 자신들의 재능과 관심을 살린 봉사활동 성과를 나누며 따뜻한 지역공동체 만들기에 힘을 보탰다.

청소년 보호 활동을 위한 경험과 지식을 나누는 자리부터 대학생들의 참신한 봉사 아이디어를 공유하는 시간까지, 세대와 활동 분야는 달랐지만 지역사회를 더 나은 곳으로 만들겠다는 마음은 하나였다.

달성군 청소년지도협의회(회장 신재일)는 지난 26일 달성군청소년센터에서 '지도위원 역량 강화 워크숍'을 개최했다.

이번 워크숍은 9개 읍·면에서 청소년 보호와 선도 활동에 앞장서 온 지도위원들의 노고를 격려하고, 변화하는 청소년 환경에 대응할 수 있도록 현장 실무 역량을 높이기 위해 마련됐다.

이날 행사는 각 지역에서 모범적으로 활동해 온 우수 지도위원 표창 전달과 함께, 평소 눈에 띄지 않는 곳에서 청소년들의 안전한 성장환경을 만들기 위해 묵묵히 활동해 온 위원들에게 감사의 뜻을 전했다.

이어 류명구 달성군청소년센터 관장이 강연자로 나서 현장 중심의 청소년 이해 교육과 올바른 지도 방향을 제시했다. 이는 청소년을 단순히 보호와 지도의 대상으로 바라보는 데 그치지 않고, 변화하는 세대의 특성과 눈높이를 이해하며 소통하는 방법을 함께 고민하는 시간이 됐다.

신재일 회장은 "지역 청소년의 건강한 성장과 안전한 환경 조성을 위해 현장에서 묵묵히 힘써 주시는 지도위원들께 깊이 감사드린다"며, "앞으로도 지속적인 역량 강화와 소통을 통해 지역사회 청소년 보호 활동이 더욱 활성화될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

▲달성군자원봉사센터(센터장 송종구)가 27일 달성군가족센터 소통관에서 '2026 대학생 자원봉사 평가회'를 실시하고 있다ⓒ대구달성군

다음 날 27일에는 달성군가족센터 소통관에서 대학생들의 봉사활동 성과를 돌아보는 자리가 이어졌다.

달성군자원봉사센터(센터장 송종구)가 마련한 '2026 대학생 자원봉사 평가회'에는 대구경북과학기술원(DGIST)소속 봉사동아리 'MP#'과 '디뢰딩거와 디냥이들' 회원 등 20여 명이 참석했다.

이날 평가회는 한 해 동안 대학생들이 지역사회 곳곳에서 펼친 봉사활동을 되짚고, 활동 과정에서 얻은 경험과 내년도 계획을 공유하는 방식으로 진행됐다.

먼저 한 해 동안 헌신적으로 활동한 우수 봉사자 서은지(MP#) 학생과 박지원(디뢰딩거와 디냥이들) 학생에게 표창장을 수여하며 감사의 마음을 전했다.

이어 동아리별 활동 사례 발표에서는 대학생들의 전공과 관심을 살린 다양한 봉사활동이 눈길을 끌었다.

MP#은 지역 아동을 대상으로 맞춤형 교육봉사를 펼치며 대학생들이 가진 지식과 재능을 아이들과 나눴다. 단순히 학습을 돕는 것을 넘어 지역 아동들과 관계를 형성하고 배움의 즐거움을 나누는 활동으로 의미를 더했다.

'디뢰딩거와 디냥이들'은 유기동물 보호소를 정기적으로 방문해 돌봄과 교감 활동을 이어왔다. 생명을 존중하는 마음을 행동으로 실천하며 지역사회에 동물 보호의 중요성을 알리는 데 힘을 보탰다.

참석자들의 관심은 자연스럽게 2027년 활동 계획으로 이어졌다.

서은지 학생은 "하반기에 교육봉사를 진행한 연계기관에서 내년에도 지역 아동들과 형성된 유대관계를 이어가고 싶다"고 밝혔다. 이는 일회성 봉사를 넘어 아이들과 꾸준히 만나며 신뢰를 쌓고 싶다는 바람이다.

아울러 최은진 학생(디뢰딩거와 디냥이들)은 기존 보호소 봉사에 더해 교내 길고양이 돌봄 등 대학생들이 실천할 수 있는 새로운 동물 보호 활동을 발굴하고 싶다는 계획을 내놓았다.

봉사활동이 정해진 프로그램에 참여하는 수준을 넘어 학생들 스스로 지역사회의 필요를 발견하고 새로운 활동을 만들어 가는 방향으로 발전하고 있는 것이다.

송종구 센터장은 "대학생들의 자발적인 참여와 참신한 아이디어가 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어 가고 있다"며, "앞으로도 대학생들이 가진 역량과 관심 분야를 자원봉사로 연결해 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

청소년의 곁을 지키는 지역 지도위원들의 경험과 대학생들의 자발적인 나눔은 달성군 공동체를 움직이는 또 다른 힘이다. 현장에서 쌓은 경험은 더 나은 청소년 보호 활동으로, 젊은 세대의 아이디어는 새로운 봉사문화로 이어지면서 달성군의 지역사회 나눔이 한층 풍성해지고 있다.