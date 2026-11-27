경기 여주시 여주도서관이 시민들과 함께 한 해를 마무리하는 특별한 음악회를 마련한다.

여주시는 다음 달 3일 오후 7시 여주도서관 여강홀에서 송년음악회 '12월의 울림'을 개최한다고 27일 밝혔다.

▲송년음악회 '12월의 울림' ⓒ여주시

이번 공연은 클래식기타와 하모니카, 피아노가 어우러지는 삼중주 무대로 꾸며진다. 다양한 악기가 만들어 내는 조화로운 선율을 통해 시민들에게 특별한 연말 문화예술 경험을 선사할 예정이다.

무대에는 국제 콩쿠르에서 우승한 클래식기타 연주자 지익환과 한국인 최초로 세계 하모니카 대회 심사위원에 위촉된 클래식 하모니카 연주자 이윤석, 국내 주요 공연장에서 독주와 협연을 이어온 피아니스트 이총명이 오른다.

공연 해설은 공연기획자이자 플루티스트인 한솔 음악감독이 맡아 연주곡과 악기에 대한 이해를 돕는다.

연주곡은 거슈윈의 경쾌한 재즈 선율을 비롯해 영화음악으로 사랑받는 '카바티나'와 '문 리버', 유키 구라모토의 '로망스', 피아졸라의 대표곡 '리베르탱고' 등 친숙하면서도 서정적인 곡들로 구성됐다.

특히 기타의 섬세한 선율과 하모니카의 따뜻한 음색, 피아노의 풍부한 화성이 어우러져 기존 곡들과는 또 다른 음악적 매력을 전할 것으로 기대된다.

공연은 전석 무료이며, 관람 신청은 여주시립도서관 홈페이지 또는 전화를 통해 할 수 있다.