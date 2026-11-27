▲대구 동구 학교밖청소년지원센터가 지난 26일 경주 라한셀렉트에서 열린 ‘2026년 학교밖청소년 지원사업 보고대회’에서 한국청소년상담복지개발원 이사장상 4개 부문을 수상하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구동구

학교를 떠났다고 배움까지 멈춘 것은 아니다. 교실 밖에서 자신만의 속도로 미래를 준비하는 청소년들이 다시 꿈을 펼칠 수 있도록 곁을 지켜온 대구 동구 학교밖청소년지원센터가 전국적인 성과를 인정받았다.

대구 동구 학교밖청소년지원센터(센터장 김혜은)는 지난 26일 경주 라한셀렉트에서 열린 ‘2026년 학교밖청소년 지원사업 보고대회’에서 한국청소년상담복지개발원 이사장상 4개 부문을 수상했다.

이번 수상은 전국 학교밖청소년지원센터 223곳을 대상으로 지난 8월 진행한 공모를 통해 이뤄졌으며, 동구 꿈드림은 우수기관을 비롯해 우수청소년, 우수멘토, 고립·은둔 청소년 원스톱 패키지 지원사업 등 4개 부문에서 이름을 올렸다. 이는 기관의 사업 운영 성과뿐 아니라 청소년의 성장과 현장 멘토링, 사회적 고립 청소년 지원까지 두루 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

특히 이번 성과는 학교 밖 청소년을 단순히 학업 중단자로 바라보지 않고, 각자의 상황과 속도에 맞춰 새로운 출발을 준비하는 주체로 대하며 꾸준히 지원해 온 결과라는 평가다.

동구 꿈드림은 매년 약 300명의 학교 밖 청소년을 만나 교육과 상담, 진로 탐색 등 다양한 프로그램을 운영하고 있으며, 검정고시 준비와 학업 복귀를 돕는 것은 물론, 자신의 적성과 관심 분야를 찾고 사회에 첫발을 내디딜 수 있도록 단계별 지원을 이어가고 있다.

무엇보다 청소년마다 학교를 떠난 이유와 처한 환경, 앞으로의 목표가 다른 만큼 일률적인 프로그램보다는 개별 상황에 맞춘 지원에 무게를 두고 있다. 학업을 다시 이어가려는 청소년에게는 교육 기회를, 진로를 고민하는 청소년에게는 새로운 가능성을 찾을 수 있는 기회를 제공하는 방식이다.

고립·은둔 청소년을 위한 원스톱 패키지 지원사업 역시 중요한 역할을 하고 있다. 외부와의 접촉이 쉽지 않은 청소년을 발굴하고 상담과 필요한 서비스를 연계해 사회와 다시 연결될 수 있도록 돕는 사업이다. 눈에 잘 띄지 않는 위기 청소년까지 지원의 손길을 넓혔다는 점에서 이번 수상의 의미를 더한다.

지원 대상은 만 9세부터 24세까지의 학교 밖 청소년이다. 학업 복귀를 원하거나 진로와 취업 등 사회 진입을 준비하는 청소년이라면 누구나 동구 꿈드림의 문을 두드릴 수 있다.

학교 밖이라는 이유로 가능성까지 밖으로 밀려나서는 안 된다는 것. 동구 꿈드림은 청소년 한 명 한 명이 자신의 길을 찾고 사회의 당당한 구성원으로 성장할 수 있도록 든든한 디딤돌 역할을 이어가고 있다.

이용 문의는 대구 동구 학교밖청소년지원센터 꿈드림으로 전화하면 된다.