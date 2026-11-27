경기 이천시가 지역 복지 발전을 위해 힘써 온 사회복지 종사자들의 노고를 격려하고, 현장 종사자 간 소통과 화합을 다지는 자리를 마련했다.

이천시는 지난 26일 오전 에덴파라다이스 호텔 그레이스홀에서 ‘2026년 이천시 사회복지사대회 및 워크숍’을 개최했다고 27일 밝혔다. 이번 행사에는 성수석 시장과 조주환 시의회 의장을 비롯한 주요 내빈과 관내 사회복지사 100여 명이 참석했다.

▲ ‘2026년 이천시 사회복지사대회 및 워크숍’ 현장 기념촬영 ⓒ이천시

1부 기념식은 이천시 청미노인복지관 라움소리의 오카리나 축하공연을 시작으로 내빈 소개와 사회복지 유공자 표창, 축사, 기념촬영 순으로 진행됐다. 지역사회 복지 증진에 기여한 종사자들의 헌신과 노고를 격려하는 시간도 마련됐다.

이어진 2부 워크숍에서는 한국가정법률상담소 조은경 상담위원이 ‘관계, 살릴까? 말까?’를 주제로 특강을 진행했다. 참석자들은 사회복지 현장에서 마주하는 다양한 관계를 돌아보고, 원활한 소통과 관계 형성의 중요성을 되새겼다.

또한 ‘포인세티아 도어벨 만들기’ 참여형 프로그램을 통해 종사자들이 함께 교류하고 유대감을 쌓는 시간도 가졌다.

성수석 시장은 “사회복지사대회 및 워크숍 행사에 참석해 주신 사회복지사분들께 감사드린다”며 “현장에서 묵묵히 헌신하는 사회복지 종사자들의 목소리를 정책에 반영해 사회복지사들의 권익 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.