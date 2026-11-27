별에 대한 호기심으로 모인 학생들이 마을 주민들과 함께 천체를 관측하는 시간을 마련했다.

27일 경기 광주 광수중학교는 전날(26일) ‘마을교육공동체 천체관측회’를 개최했다.

▲지난 26일 경기 광수중학교에서 ‘마을교육공동체 천체관측회’가 진행 중인 모습. ⓒ광수중학교

재학생과 학부모 및 마을 주민 등 200여 명과 함께 한 이번 행사는 광수중 천체관측부 ‘코스모스’의 학생들이 스스로 묻고 탐구하며 익힌 천체에 대한 지식을 마을 주민들과 나누는 자리로 진행됐다.

오후 6시 20분부터 총 3부로 나뉘어 진행된 행사에서는 참석자들이 관찰하게 될 성단과 성운 및 행성에 대한 학생들의 이론 강의에 이어 직접 쌍안경과 굴절망원경 등을 통해 달과 토성 등 밤하늘의 다양한 천체를 관찰하는 시간이 이어졌다.

광수중에서의 이 같은 시간은 5년째 지속되고 있다.

앞서 지난 2012년 ‘혁신학교’로 지정된 광수중은 현재까지 마을과 함께 학생들의 성장을 지원하는 마을교육공동체의 운영을 통해서다.

‘혁신학교’는 학교구성원의 자율과 자치 및 마을과의 협력 등을 기반으로 학생들에게 제4차 산업혁명 시대에 필요한 역량을 길러주기 위해 기존의 교육과정과 수업 등을 혁신함으로써 공교육의 정상화를 이끌기 위한 경기도교육청의 ‘혁신교육’이 실천되는 공간이다.

광수중 관계자는 "앞으로도 혁신학교의 문화를 지속적으로 이어가며 학생과 마을이 함께 배우며 성장하는 마을교육공동체를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.